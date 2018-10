Von Christoph Moll

Leimen-Lingental. Einige Autofahrer konnten es schon am Wochenende nicht mehr abwarten und schoben die Absperrungen beiseite: Die ersten Autos sind schon über die frisch sanierte Landesstraße L600 zwischen Leimen und Gaiberg gerollt - obwohl diese noch gar nicht für den Verkehr freigegeben ist.

"Die Straße ist zwar schon befahrbar, aber die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen", sagt Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich. Deshalb bittet die Stadt alle Autofahrer noch um etwas Geduld. Ende dieser Woche sollen die Absperrungen dann auch offiziell beiseite geräumt sein.

Ja, auch das gibt es noch: Eine Großbaustelle wird pünktlich, sogar überpünktlich fertig - "entgegen dem allgemeinen Trend", wie Ullrich augenzwinkernd sagt. Eigentlich sollte die Sanierung der L600 erst Mitte November abgeschlossen sein - so der Zeitplan.

Doch die Baufirma Hauck aus Waibstadt bei Sinsheim habe hervorragend gearbeitet, betont Michael Ullrich. "Wir sind richtig froh, dass alles so gut geklappt hat", so der Stadtsprecher. Schließlich seien vor allem die Kanalarbeiten in Lingental sehr aufwändig gewesen. "Es war eine komplizierte, umfangreiche und langwierige Baustelle", sagt Ullrich. Die Arbeiten hatten im Juni begonnen. Es bestand damals die Befürchtung, dass die Baustelle in den Winter gehen könnte.

Noch Ende der vergangenen Woche sind die Baufahrzeuge auf dem Abschnitt zwischen Lingental und dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg gerollt. Damit ist nun auch der letzte Abschnitt frisch asphaltiert, nachdem die Strecke zwischen Leimen und Lingental schon seit August fertiggestellt war.

"Nun sind nur noch Kleinigkeiten zu machen, die nicht gravierend sind", meint Ullrich. So fehlen noch die Fahrbahnmarkierungen sowie die Leitpfosten am Straßenrand und in Lingental wird noch an der Straßenbeleuchtung sowie der neuen Fußgängerampel gearbeitet. Doch auch diese Arbeiten sind auf der Zielgeraden. Ob die Ampel schon funktioniert, wenn die Straße freigegeben wird, steht noch nicht fest.

Auch wenn die Freigabe der Straße nun relativ unspektakulär erfolgt: Das Ende der Arbeiten soll noch gefeiert werden. Weil nun alles so schnell ging, muss erst noch ein Termin gefunden werden, bei dem Regierungspräsidentin Nicolette Kressl dabei sein kann. Denn das Karlsruher Regierungspräsidium ist für die Sanierung der Landesstraße zuständig.

Das Ende der L600-Sanierung sorgt für Aufatmen bei Tausenden von Autofahrern. Denn wer in den vergangenen Monaten vom Elsenztal in die Rheinebene wollte, musste weite Umwege in Kauf nehmen - zum Beispiel über Nußloch, Maisbach und Ochsenbach oder Heidelberg. Hier wurden die Klingenteichstraße oder der schmale Steigerweg genutzt. Bei Letzterem sind die Fahrbahnränder inzwischen tief abgefahren, sodass Warnbaken aufgestellt wurden.