Heiligkreuzsteinach. (bmi) Der Donnerstag endete wie er begann: mit der Kunde vom schweren Unfall eines Motorradfahrers auf der Landesstraße L 535 bei Heiligkreuzstenach. Wie die Polizei berichtet, zog sich ein 44-jähriger Biker bei einem Sturz schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Morgen gegen 8.30 Uhr war auf der selben Strecke ein 16-Jähriger leblos in der Böschung aufgefunden worden.

Der Jugendliche war mit seinem Leichtkraftrad in einer Linkskurve zwischen den Abzweigen nach Hilsenhain und Lampenhain von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Weitere Details zum Unfallhergang konnte Polizeisprecher Dieter Klumpp am Freitag nicht geben: "Die Auswertung der Rechtsmedizin dauert weiter an". Die Spurenlage sei extrem dünn, Zeugen gebe es keine. "Hinter der Unfallursache wird höchstwahrscheinlich ein Fragezeichen bleiben – so unbefriedigend das gerade bei so einem tragischen Fall ist."

Klarer scheint dagegen der Grund für den schweren Unfall eines 44-jährigen Motorradfahrers am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu sein. "Der Fahrer ist laut eigenen Ausgaben einem Hasen ausgewichen und ins Schlingern geraten", berichtet Klumpp. Der Biker verlor die Kontrolle über seine BMW, kam von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich schwer. Wegen der Bergung per Helikopter und der aufwendigen Reinigung der Unfallstelle war die L 535 bis 22.30 Uhr voll gesperrt.

Wie reagiert man bei Tieren auf der Straße? Eine Frage, bei der sich auch der Polizeisprecher schwer tut. "Zumindest bei kleineren Tieren ist das Ausweichen oft nicht der Weisheit letzter Schluss", meint Klumpp. Allgemein seien Wildunfälle kaum zu vermeiden, die Gefahr schwerer Verletzungen könne aber minimiert werden. Klumpp: "Gerade in Waldgebieten sollte man die Geschwindigkeit verringern."

Update: Freitag, 10. Juli 2020, 19.45 Uhr

Heiligkreuzsteinach. (mün) Rund 12 Stunden nach dem Unfalltod eines 16-Jährigen verunglückte am Donnerstagabend wieder ein Motorradfahrer auf der Landesstraße L535 bei Heiligkreuzsteinach. Der 44 Jahre alte Biker wollte nach eigenen Angaben einem Hasen ausweichen, berichtet die Polizei. Dabei habe er die Kontrolle über seine BMW verloren.

Der Mann zog sich bei dem Sturz gegen 20 Uhr schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Das Motorrad wird abgeschleppt.

Am Donnerstagabend ist die Fahrbahn wegen der notwendig gewordenen Reinigungsarbeiten gegen 21.30 Uhr noch voll gesperrt.

Die Landesstraße L535 hat mittlerweile einen zweifelhaften Ruf - in diesem Frühjahr haben sich schon etliche schwere Unfälle mit Toten und Schwerverletzten ereignet.