Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Es bleibt dabei: Wo ein ehemaliger Polizist an der Spitze eines Ortes steht oder zumindest bis vor Kurzem stand, ist die Kriminalität niedrig: In Dossenheim, Mauer, Meckesheim und Spechbach leben die Menschen vergleichsweise sicher. Aber auch in anderen Städten und Gemeinden rund um Heidelberg können die Menschen ruhig schlafen. Dennoch gibt es große Unterschiede bei der Kriminalitätsbelastung, wie die Zahlen der Polizei für das vergangene Jahr zeigen. Die RNZ wollte wissen: Wie kriminell ist die Region?

Den Titel der sichersten Gemeinde musste die Gemeinde Mauer an das 1700-Seelen-Dorf Spechbach abgeben, wo bis vor Kurzem mit Guntram Zimmermann 24 Jahre lang ein ehemaliger Polizist Bürgermeister war. Die Kriminalstatistik 2019 weist für Spechbach gerade einmal 20 Straftaten auf – so wenige wie sonst nirgendwo in der Region. Im Vergleich zum vergangenen Jahr waren das noch einmal fünf weniger. Auf 1000 Einwohner gerechnet bedeutet dies gerade einmal zwölf Straftaten – Top-Wert in der Region. Annähernd so sicher war es 2019 nur noch in Heiligkreuzsteinach mit 18 Straftaten pro 1000 Einwohnern.

Die Elsenztalgemeinde Mauer, wo mit John Ehret ein früherer Polizist Rathauschef ist, liegt zwar immer noch im guten Mittelfeld. Hier war die Steigerung der Straftaten pro 1000 Einwohner aber mit rund 74 Prozent von 14 auf 23 am stärksten. Absolut bedeutet dies 94 statt 54 Straftaten. "Im Vergleich zum fünfjährigen Mittel relativieren sich die Zahlen wieder", erklärt Polizeisprecher Norbert Schätzle. "Bei niedrigen Fallzahlen kommen im Jahresvergleich schnell mal große Steigerungen zustande." Eine Ursache für die Steigerung von 2018 auf 2019 seien Fälschungsdelikte, deren Anzahl sich mehr als verdoppelte und von zwölf auf 25 stieg. Auch hätten sich bei Mauermern falsche Polizeibeamte per Telefon gemeldet oder es sei der sogenannte Enkeltrick versucht worden, so Schätzle.

Ebenfalls hoch waren die Steigerungen in Wilhelmsfeld mit rund 32 Prozent, in Lobbach mit fast 23 Prozent, in Wiesenbach mit rund 22 Prozent und in Neckargemünd mit fast 20 Prozent. Die Stadt am Neckar ist in diesem Jahr mit 52 Straftaten pro 1000 Einwohner der negative Spitzenreiter, 2018 waren es noch 43. In keinem anderen Ort der Region war die Kriminalitätsbelastung im vergangenen Jahr höher. Im Vorjahr war Eppelheim mit 53 Straftaten pro 1000 Einwohnern am "unsichersten". Während es hier einen Rückgang um fast acht Prozent gab, kletterte die absolute Zahl der Straftaten in Neckargemünd von 580 auf 687.

Aber warum? Polizeisprecher Schätzle erklärt, dass das dortige Polizeirevier im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Drogenkriminalität gelegt habe – nicht nur in Neckargemünd, sondern auch in Wilhelmsfeld, Lobbach und Wiesenbach. "Dabei handelt es sich um eine Holkriminalität", so Schätzle: "Wenn nicht kontrolliert wird, gibt’s auch keine Fälle." Neckargemünd sei zudem ein "Durchfahrtsort". Zum Beispiel bei Verkehrskontrollen würden die hier festgestellten Straftaten alle unter Neckargemünd erfasst, obwohl sie nicht von Neckargemündern begangen wurden", erklärt der Polizeisprecher. Im Vergleich zu Heidelberg relativieren sich die Zahlen aber: Hier gab es im vergangenen Jahr 91 Straftaten je 1000 Einwohner, was fast elf Prozent weniger waren als im Vorjahr.

Das genaue Gegenteil, nämlich ein satter Rückgang der Straftaten, wurde im früheren Klosterstädtchen Schönau verzeichnet: Statt 125 sind nur noch 89 Fälle registriert worden, was nur noch 20 statt 28 Straftaten pro 1000 Einwohner bedeutet – ein Minus von knapp 29 Prozent. Die Ursache hierfür liegt im Jahr 2018. "Damals haben uns zwei zerstrittene Familien stark mit Strafanzeigen und Gegenanzeigen beschäftigt", erinnert sich Polizeisprecher Schätzle. Dabei sei es um Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch gegangen. Nun sei die Zahl der Straftaten wieder etwa beim Fünf-Jahres-Mittel angekommen, das bei 93 Straftaten liege. Auch in Gaiberg liege die Ursache für den Rückgang um fast 19 Prozent im Jahr 2018, in dem es viele Farbschmierereien im Ort gab.

In allen anderen Orten der Region lagen die Steigerungen und Rückgänge im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich. Die absolute Zahl der Straftaten war in der Großen Kreisstadt Leimen mit 1040 am höchsten, was fast drei Prozent weniger als im Vorjahr sind. Bezogen auf die Einwohnerzahl relativiert sich der Wert: Mit 38 Straftaten pro 1000 Einwohnern liegt Leimen im Mittelfeld.

Insgesamt gilt für die Orte: Je näher sie an Heidelberg liegen, desto höher ist die Kriminalitätsbelastung. "Bei vielen Straftaten spielt die Infrastruktur eine Rolle", weiß Polizeisprecher Schätzle. "Täter wollen schnell zum Tatort und schnell wieder weg." Das gelte zum Beispiel für die Enkeltrick-Delikte. Deshalb sei die Kriminalität in Orten an der Autobahn oder an Bundesstraßen höher.