Nußloch/Leimen-St. Ilgen. (aham) Die Bundesstraße B3 ist noch immer zwischen den Ausfahrten Nußloch/Walldorf bzw. Leimen-Süd gesperrt. Zwar ist der Kran, der am Freitagmorgen in Brand geraten ist, seit dem späten Vormittag gelöscht. Doch die Bergung dauert noch an.

Denn das ausgebrannte Kranfahrzeug wiegt 60 Tonnen und ist nicht mehr fahrtüchtig. Wie Wolfgang Schneider, Prokurist der Kran-Inhaber Firma Scholl, berichtet, war es zunächst einmal schwierig, auf die Schnelle einen Tieflader zu bekommen, der den 60-Tonner überhaupt transportieren kann.

Zwar habe man einen Tieflader bekommen – der stand allerdings einige Zeit bei Heilbronn im Stau. Erst gegen 16 Uhr wurde der ausgebrannte Kran auf den Tieflader gesetzt. Seit 19.30 Uhr ist der Verkehr auf der B3 wieder freigegeben. Der Straßenbelag ist jedoch stark beschädigt.

Daher ist an dieser Stelle die erlaubte Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Nord auf 50 km/h und in Fahrtrichtung Süd auf 30 km/h reduziert worden. Am Montag werden weitere Reparaturarbeiten an der Fahrbahn vorgenommen. Dann kann es zu weiteren Sperrungen kommen.

Schwerlastkran-Brand auf der B3 bei Nußloch - Die Fotogalerie















































Für die Bergung standen an der Unfallstelle zwei Kräne bereit, die den abgebrannten Kran auf den Tieflader hievten. Das Gespann brachte laut Prokurist Schneider 99 Tonnen auf die Waage. Bei diesem Gewicht und einer Fahrzeugbreite von über drei Metern, steht laut Schneider aktuell noch nicht genau fest, wie – und ob überhaupt – der Kran auf das Scholl-Firmengelände in Heidelberg-Wieblingen gebracht werden kann.

Update: 3. August 2018, 21.05 Uhr