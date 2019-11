Mauer/Bammental/Wiesenbach. (lew/luw) Halbzeit am Krähbuckel: Seit einer Woche ist die Bundesstraße B45 zwischen Mauer und Wiesenbach voll gesperrt, voraussichtlich ab dem Wochenende soll die Nord-Süd-Verbindung wieder frei sein. Bis dahin wird der Verkehr weiträumig über Gauangelloch und Bammental beziehungsweise Lobenfeld und Mönchzell umgeleitet. Die RNZ hat bei Betroffenen nachgefragt, wie sich die Sperrung auf deren Alltag auswirkt.

> Der Sanitärbetrieb „Kramer GmbH Ralf Wenzel“ aus Bammental muss derzeit auf den Fahrten zu seinen Kunden in den umliegenden Gemeinden viele Verzögerungen in Kauf nehmen. Wie Bürofachkraft Petra Knorr-Müller erklärt, sind die weiteren Wege aufgrund der Umleitungen dabei nur ein Problem. „Weil die Umleitungen natürlich alle nutzen, staut sich der Verkehr auch an vielen Orten“, sagt sie. „Besonders schwierig ist es auf der Mauermer Bahnhofstraße in Richtung Schatthausen, wenn am Bahnübergang die Schranken runtergehen. Da ist die Hölle los.“ Weil Knorr-Müller selbst in Mauer wohnt, sei sie auch auf ihrem privaten Weg zur Arbeitsstelle in Bammental davon betroffen. „Unsere Monteure sind natürlich auch davon gestresst“, berichtet sie.

> Die RNZ-Mitarbeiterin Jutta Trilsbach wohnt in Mauer und beobachtet ebenfalls seit einer Woche vermehrt Staus. „Besonders viele Leute sind hier umher gekreist, als am ersten Tag der Sperrung die Umleitung falsch ausgeschildert war“, erklärt sie. Trilsbach, die für die RNZ in der Region rund um Heidelberg im Einsatz ist, muss teilweise auch bei ihren Fahrten zu beruflichen Terminen mehr Zeit einplanen. „Wenn ich zum Beispiel nach Bammental zu einem Konzert fahre, finde ich den Umweg schon lästig“, sagt sie mit Blick auf die Umleitung über Gauangelloch. Wenn sie dagegen für private Erledigungen nach Heidelberg will, nimmt sie ohnehin lieber den Zug: „Mauer hat ja eine gute Bahnanbindung, nach Heidelberg fahre ich immer mit der S-Bahn“, sagt sie.

> Der Rewe-Markt in der Mauermer Sandklinge musste in den vergangenen Tagen bereits einen Rückgang an Kunden verzeichnen. „Wir können bestätigen, dass sich die Kundenfrequenz in unserem Markt während der Sperrung verringert hat“, erklärte Rewe-Sprecherin Susanne Amann auf Nachfrage. Lieferanten hätten auf ihrem Weg zum Markt indes keine Probleme: „Die Warenversorgung war aber sichergestellt“, so Amann weiter.

> Die Firma Herbold in Meckesheim wird tagtäglich mit den Folgen der Vollsperrung konfrontiert. Just gestern habe es einen Termin mit Geschäftskunden von außerhalb gegeben. Vereinbart war dieser für 10 Uhr, die Gäste trafen jedoch erst gegen 11 Uhr ein. Der Grund: Die Irreführung durch das Navigationsgerät, das die Krähbuckel-Sperrung partout ignorierte. Produktions-Mitarbeiter Simon Klostermann wiederum kennt zwar die Sperrung, ärgert sich aber trotzdem: „Ich komme aus Wiesenbach und brauche für den Hinweg 15 und für den Rückweg manchmal fast 45 Minuten länger ins Geschäft.“ Für Letzteres sei auch hier der Bahnübergang in Mauer verantwortlich, an dem es im feierabendlichen Berufsverkehr nicht selten zu Staus komme.