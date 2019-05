Wilhelmsfeld. (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> Freie Wähler (FW): Stefan Lenz (1968, Diplom-Sozialpädagoge FH), Brit Boyde (1971, Erzieherin), Klaus Höhr (1958, Bankbetriebswirt), Marion Bauder (1970, Erzieherin), Volker Lieboner (1955, Diplom-Betriebswirt BA), Dina Lindner (1980, kaufmännische Angestellte), Werner Hertel (1951, Rentner), Kristina Hauck (1978, kaufmännische Angestellte), Lukas Ohnemus (1995, Garten- und Landschaftsgärtner), Panja Spiegel (1976, Bankfachwirtin), Michael Junghans (1961, Polizeibeamter), Stefanie Hill (1981, Krankenschwester), Markus Happes (1973, Vertriebsleiter), Ingrid Haselbeck (1941, Rentnerin).

> Grüne Initiative Wilhelmsfeld (GIW): Rainer Stüwe (1966, Kunstsachverständiger), Ingrid Junghans (1950, Rentnerin), Dominik Wallner (1983, Japanologe), Barbara Türk (1958, Oberstudienrätin), Adrian Gärtner (1993, Student), René Roser (1966, Patentanwalt), Piero Ravera (1942, Rentner), Daniel Herbold (1965, Selbstständiger), Michaela Verres (1970, Diplom-Sozialpädagogin FH), Monika Rieger (1960, Diplom-Musiklehrerin), Jonathan Thieme (1998, Rettungssanitäter), Ritta Retzlaff (1963, Sachbearbeiterin), Susanne Wallner (1982, Japanologin), Ingeborg Belle (1942, Rentnerin).

> CDU: Melanie Oberhofer (1974, kaufmännische Angestellte), Reiner Schorr (1963, Diplom-Informatiker FH), Volker Zeilein (1975, Diplom-Biologe), Marianne Lenz (1949, Rentnerin), Melanie Hertel (1975, kaufmännische Angestellte), Wolfgang Bürgam (1954, Pensionär), Bärbel Rohloff (1966, Diplom-Ingenieur Kartografie), Ivo Hanspach (1981, Diplom-Ingenieur Computer-/Automatisierungstechnik), Simone Reibold (1987, Erzieherin), Denise Bauer (1985, Projektassistentin), Dr. Anja Winter (1974, promovierte), Florian Biebinger (1983, Landschaftsgärtnermeister), Anna Marie Link (1998, Auszubildende zur Schreinerin), Edwin Reibold (1970, Verwaltungsangestellter).

> Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld (BGW): Michael Gärtner (1961, Beamter), Rainer Laier (1965, Werkzeugmachermeister), Siegfried Reinhard (1957, IT-Leiter), Gerd Reibold (1958, technischer Angestellter), Jürgen Seib (1959, Bankkaufmann), Mona Jakob (1990, Sozialarbeiterin), Dirk Rexer (1964, Beamter), Helmut Flicker (1963, Werkzeugmacher), Tom Böhm (1978, Unternehmer), Tom Eisele (1973, Arzt), Nico Jakob (1994, Student), Leo Gärtner (1997, Student), Christiane Dett (1968, Restaurantfachangestellte), Gertrud Sommer (1939, Rentnerin).

Welche Veränderungen gibt es?

Die Zusammensetzung des Gemeinderates des Luftkurortes wird sich grundlegend ändern. Denn sechs der 14 bisherigen Räte treten nicht mehr an. Die größten Veränderungen stehen bei der GIW an. Hier kandidieren mit Boris Hoffarth, Jochen Schwarz und Jürgen Traub gleich drei der vier Räte nicht mehr.

Ähnlich bei der CDU: Hier treten mit Domenico Esposito und Alfred Meier zwei der drei bisherigen Bürgervertreter nicht mehr an. Bei den Freien Wählern hört mit Jochen Peters lediglich einer der vier Räte auf. Ganz anders sieht es bei der Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld (BGW) aus: Hier wollen es alle drei Räte noch einmal wissen. Auffällig: Alle vier Listen konnten 14 Kandidaten nominieren - die Maximalzahl.

Spitzenkandidat der Freien Wähler ist das kommunalpolitische Urgestein Stefan Lenz. Der stellvertretende Bürgermeister sitzt mit 25 von 50 Jahren bereits sein halbes Leben im Kommunalparlament. Die bisherigen Räte Klaus Höhr und Werner Hertel kandidieren auf den Plätzen drei und sieben. Auffällig: Alle ungeraden Listenplätze werden von Männern belegt, alle geraden von Frauen. Die Liste der GIW führt Rainer Stüwe an. Er kandidiert als einziger der bisherigen GIW-Gemeinderäte wieder. Bei der CDU steht Melanie Oberhofer auf dem ersten Platz.

Auch sie kandidiert als einzige der bisherigen CDU-Räte erneut. Mit Reiner Schorr folgt auf Platz zwei ein ehemaliger Bürgermeisterkandidat, der vor zwei Jahren gegen den späteren Wahlsieger und jetzigen Rathauschef Christoph Oeldorf konkurrierte. Die Liste der Bürgergemeinschaft wird von den bisherigen drei Gemeinderäten angeführt: Michael Gärtner, Rainer Laier und Siegfried Reinhard.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> FW: 50,0 % Frauen, 50,0 % Männer

> GIW: 50,0 % Frauen, 50,0 % Männer

> CDU: 57,1 % Frauen, 42,9 % Männer

> BGW: 21,4 % Frauen, 78,6 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> FW: 50,6 Jahre

> GIW: 52,0 Jahre

> CDU: 45,1 Jahre

> BGW: 50,0 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> FW: 1. Schaffung einer zukunftsfähigen Mobilität zur Steigerung der Attraktivität als Wohngemeinde; 2. Umsetzung des beschlossenen Zehn-Jahres-Planes zur Sanierung der Straßen und Kanäle; 3. Für eine maßvolle und dem Ortscharakter entsprechende Bebauung und eine Verbesserung der Infrastruktur.

> GIW: 1. Klimaschutz durch ein neues Sanierungsgebiet. Maßnahmen zum Insekten- und Naturschutz. Blühendes Wilhelmsfeld; 2. Verbesserung der innerörtlichen Mobilität und Begrenzung des Bevölkerungszuwachses auf 3500 Einwohner; 3. Unterstützung und Sicherung der lokalen Selbstständigen, Gewerbe und medizinischen Einrichtungen.

> CDU: 1. Die Versorgung der Bürger mit Waren, Dienstleistungen und Kinderbetreuung vorausschauend sichern; 2. Baulücken schließen und Bebauungspläne für die Anforderungen an modernen Wohnraum weiterentwickeln; 3. Konzepte zur langfristigen Stärkung von geeignetem Gewerbe unter Beachtung bestehender Leerflächen.

> BGW: 1. Mehr Wohnraum durch Überarbeitung vorhandener Bebauungspläne und Bebauung bereits einseitig bebauter Straßen; 2. Erhalt der Daseins- und Gesundheitsversorgung durch Unterstützung von Handel, Gewerbe und Dienstleistung; 3. Sanierung der Ortsstraßen im Rahmen finanzieller Machbarkeit und Optimierung der Parksituation.