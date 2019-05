Schönau. (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> SPD: Annette Gärtner (1962, Ärztin), Karin Lauer (1949, Lehrerin i.R.), Tanja Ehrhard (1971, Konrektorin), Robert Weber (1956, Pensionär), Walter Roßnagel (1958, Sparkassenbetriebswirt), Wolfgang Hasselbring (1972, Diplom-Chemie-Ingenieur), Britta Reibold (1968, Bank- und Versicherungskauffrau), Marco Skarke (1980, Verwaltungsfachwirt), Tobias Bürner (1973, Hausmann), Olaf Elfner (1968, Einzelhandelskaufmann), Fabian Schmitt (1983, Fachkraft für Arbeitssicherheit), Carsten Steinle (1990, Immobilienökonom), Doris Hoffmann-Stierle (1958, medizinisch-technische Radiologieassistentin), Sven Sauer (1996, Kreisinspektor).

> CDU: Heinrich Ludwig Runz (1954, Kaufmann), Tim Holtmann (1973, Koch), ManfredHesse (1947, Kfz-Mechatronikermeister), Kathleen Ditter (1981, Juristin), Wilhelm Happes (1965, Stuckateurmeister und Bautechniker), Nils Lehnard (1990, Verkaufsberater im Außendienst), Jule Romanski (1996, Gesundheits- und Krankenpflegerin), Alexander Grams (1967, selbstständiger Raumausstatter), Manuel Klumb (1990, Vertriebsmitarbeiter im Außendienst), Michael Withopf (1980, Bürokaufmann), Ralf Lang (1970, Vertriebsmitarbeiter im Außendienst), Christina Schmitt (1983, Bürokauffrau), Andreas Uhrig (1980, Informatiker), Marc Simon Klumb (1987, Chemietechniker).

> Freie Wähler Schönau (FWS): Darko Krcmar (1960, Fertigungstechniker), Markus Huhn (1963, Informatiker), Alesandro Sanchez Mateos (1986, Vertriebsleiter), Sebastian Frank (1990, Prozessingenieur), Alexander Waigel (1967, kaufmännischer Angestellter), Uwe Oestreicher (1957, selbstständiger MSR-Techniker), Sabine Göttmann (1964, Bankkauffrau), Nadja Happes (1977, Rechtsanwaltsfachangestellte), Constanze Heine (1973, Erzieherin), Stefano Sanchez Mateos (1994, MLP-Berater).

Welche Veränderungen gibt es?

Im Klosterstädtchen mit seinen rund 4500 Einwohnern stehen elf der bisherigen 14 Stadträte wieder auf dem Stimmzettel. Jetzt schon sicher ist, dass Friedbert Steigleder (SPD) sowie Uwe Walter und Carolin Schütze (beide CDU) künftig nicht mehr im Gremium vertreten sein werden. Bei der SPD treten in dieser Reihenfolge auf den Listenplätzen eins bis sechs erneut an: Fraktionssprecherin Annette Gärtner, Karin Lauer, die Erste Bürgermeister-Stellvertreterin Tanja Ehrhard, Robert Weber, Walter Roßnagel und Wolfgang Hasselbring. Bei der CDU bewerben sich Fraktionssprecher Heinrich Ludwig Runz sowie die Räte Manfred Hesse und Wilhelm Happes um eine weitere Amtszeit. Tim Holtmann auf Listenplatz zwei ist Chef des CDU-Stadtverbandes. Für die ausscheidende Carolin Schütze hat die Partei Kathleen Ditter an Position vier gesetzt. Bei den Freien Wählern treten wieder Fraktionssprecher Darko Krcmar und Markus Huhn auf den Listenplätzen eins und zwei an.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> SPD: 35,7% Frauen, 64,3% Männer

> CDU: 21,4% Frauen, 78,6% Männer

> FWS: 30,0% Frauen, 70,0% Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> SPD: 48,7 Jahre

> CDU: 43,1 Jahre

> FWS: 45,9 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> SPD: 1. Offenhaltung und Rekultivierung unserer Landschaften und Pflege des Stadtbildes; 2. Erhalt und Ausbau der Anlagen für Freizeitmöglichkeiten und der öffentlichen Gebäude; 3. Instandsetzung der Gemeindestraßen und Verbindungswege in und zwischen den Wohngebieten.

> CDU: 1. Gesamt- und Energieeffizienzkonzept Oberes Tal, städtische Gebäude/Straßen sanieren, Stadtentwicklungskonzept; 2. Ausbau schnelles Internet, Schönau Digital 2025 umsetzen, Digitales Rathaus; 3. Kita/Ganztagsbetreuungsplätze ausbauen, altersgerechtes Wohnen fördern, Seniorenshuttlebus.

> FWS: 1. Entwicklungskonzept Oberes Tal: Gesamtkonzept für Sporthalle, Schule und Feuerwehr, 2. Klimaschutz/ Nachhaltigkeit: Reduzierung der CO2-Emissionen öffentlicher Gebäude, in Verbindung mit Entwicklungskonzept Oberes Tal, 3. Digitale Agenda 2025: Ausbau öffentliches WLAN-Netz, Digitalisierung der kommunalen Verwaltung.