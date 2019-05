Eppelheim. (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> CDU: Harald Andres (1973, Rechtsanwalt), Carmen Benda (1965, Beamtin i. R.), Rolf Bertsch (1949, Diplom-Kaufmann), Christine Brendel (1967, Hausfrau), Ruben Dietz (1987, Studienreferendar), Horst Fießer (1967, Landwirt), Christina Franz (1975, Oberstudienrätin), Tobias Gabler (1979, Betriebswirt des Handwerks), Max Kirschenlohr (1998, Finanzanwärter), Rabea Niebel (1979, Polizeibeamtin), Jens Nold (1959, Unternehmer), Trudbert Orth (1947, Unternehmensberater), Tobias Reiß (1972, Rechtsanwalt), Martina Rubik-Kreutzfeldt (1960, Staatsanwältin), Werner Sauer (1952, Elektromeister), Dr. Sebastian Scheffzek (1979, Rechtsanwalt), Michael Schönrock (1988, Biologe Master of Science), Ilona Schuhmacher (1965, kaufmännische Angestellte), Simon Stephan (1986, Techniker für Mechatronik), Jürgen Weirether (1962, Realschullehrer), Linus Wiegand (1948, Maurermeister), Volker Wiegand (1966, Diplom-Kaufmann).

> SPD: Renate Schmidt (1958, Heilpädagogin), Jürgen Geschwill (1965, Betriebsratsvorsitzender), Anika Wesch (1990, Verwaltungsfachangestellte), Alexander Pfisterer (1957, Betriebswirt VWA), Sabine Tink (1971, Stadtoberinspektorin), Hans-Günther Büssecker (1959, Postbeamter), Tina Krabkrantham (1996, Auszubildende), Siegfried Köhler (1954, Dozent für Sonderpädagogik), Hildegard Rühle (1952, Rentnerin), Marcel Guckland (1978, Beamter und Student), Hildrun Pisch-Papendick (1973, Verwaltungsangestellte), Egzon Fejzaj (1999, Schüler), Consolita Cordova-Rühle (1955, Rentnerin), Peter Rühle (1963, Werkzeugmacher), Birgit Thomas (1966, Köchin), Devrim Korkut (1971, Kaufmann im Groß- und Außenhandel), Bernd Hönig (1960, Mesner), Claus Reske (1950, Schulleiter), Murat Tink (1977, Abteilungsleiter), Christian Perschewski (1980, Fachkraft für Lagerlogistik), Tunay Cimen (1969, Ingenieur), Michael Treiber (1963, Lagerist).

> Grüne: Christa Balling-Gündling (1951, Oberstudienrätin i.R.), Martin Gramm (1953, Diplom-Sozialarbeiter i.R.), Isabel Moreira da Silva (1963, Diplom-Übersetzerin), Hubertus Mauss (1965, Diplom-Ingenieur Landschafts- und Freiraumplanung), Nika Weiss (1996, Studentin), Peter Pflästerer (1968, Konditormeister), Ann-Katrin Hönig (1989, Bürokauffrau), Stefan Bitenc (1968, Tennislehrer), Sandra Waßner (1976, Erzieherin), Steffen Bühle (1983, Bürokaufmann), Ersi Xanthopoulos (1943, Diplom-Bibliothekarin i.R.), Dr. Christoph Girmond (1959, Diplom-Geologe), Claudia Grau-Bojunga (1966, Reformhausfachberaterin), Marc Böhmann (1966, Lehrer), Linda Uchlier (1989, pharmazeutisch-technische Assistentin), Desmond Efu Nkong (1974, Supply-Chain-Manager), Kerstin Back-Mitzkewitsch (1979, Projektmanagerin für klinische Forschungsprojekte), Reinhard Debon (1963, Gärtner), Stephanie Aeffner (1976, Diplom-Sozialpädagogin), Dorothea Birkholz (1962, Physiotherapeutin), Dr. Barbara Hennig (1963, Direktorin Studienkolleg), Christian Müller-Gebhard (1952, Medienpädagoge i.R.).

> Eppelheimer Liste (EL): Bernd Binsch (1967, Diplom-Ingenieur Bauwesen), Jürgen Sauer (1969, selbstständiger Sanitär- und Heizungsbauer), Franz Maier (1949, Metzgermeister), Elke Sommer (1974, Sachbearbeiterin BAföG), Iris Bernhauser (1969, Vermögensberaterin), Christa Zieher (1960, Finanzbeamtin), Thomas Graupner (1971, Finanz- und Versicherungsmakler), Andreas Grosch (1966, Diplom-Druckingenieur FH), Leon Staff (1999, Schüler), Jessica Zahn (1990, kaufmännische Angestellte), Michael Rothmund (1969, Serviceeinsatzleiter), Klaus Treiber (1940, Oberstudiendirektor a.D.), Elke Beul (1954, Hausfrau), Sahin Cengiz (1974, Gastwirt), Lutz Fießer (1961, Getränkehändler), Alexander Hopf (1973, Heizungsbauer), Adrian Binsch (2000, Student), Maren Wernz (1958, Rentnerin), Ulrich Laue (1954, Rentner), Friederike Bouwhuis (1961, Angestellte), Evelin Stöhr (1960, Bauzeichnerin), Evangelos Gliatis (1984, Gastwirt).

> FDP: Dr. Peter Schib (1950, Apotheker), Peter Bopp (1940, Steuerberater und Rechtsbeistand), Silvio Härtling (1982, Gesundheits- und Krankenpfleger), Safeer Najam (1990, Arzt), Ruth Krzewitzki (1937, Rentnerin), Dr. Franz Nader (1940, Diplom-Chemiker i.R.), Beate Meisch (1961, Erzieherin), Klaus Mader (1959, Dozent), Dr. Ulrich Staedt (1952, Facharzt für Kardiologie), Roland Münch (1951, Dialysetechniker i.R.), Brigitte Schib (1950, Apothekerin), Alfred Kuhnle (1941, Diplom-Finanzwirt FH i.R.), Alexej Krzewitzki (1975, Softwareentwickler), Aamer Janjua (1973, selbstständig), Eleonore Döhner (1926, Rentnerin).

Welche Veränderungen gibt es?

In der 15.200- Einwohner-Stadt treten 103 Kandidaten an, davon 19 der 22 bisherigen Gemeinderäte. Der langjährige Gemeinderat Dieter Gabler (CDU) ist einer der drei, die aufhören. Dafür kandidiert sein Sohn Tobias Gabler auf der Liste der CDU, die übrigens alphabetisch geordnet ist. Deshalb ist der Fraktionsvorsitzende und erste Bürgermeister-Stellvertreter, Trudbert Orth, auf Platz zwölf und seine Ratskollegen Rolf Bertsch, Horst Fießer, Martina Rubik-Kreutzfeldt, Werner Sauer und Linus Wiegand sind quer verteilt.

Die SPD hat sich bei ihrer Liste für einen Männer-Frauen-Wechsel entschieden. Angeführt wird sie von der Fraktionsvorsitzenden Renate Schmidt. Direkt dahinter findet sich mit Jürgen Geschwill der Vorsitzende des SPD-Ortsverbandes, der letztes Jahr in den Gemeinderat nachgerückt war. Ein weiterer Nachrücker tritt dagegen nicht mehr zur Wiederwahl an: Andreas Beß hatte den Platz von Ehrenbürger Lothar Wesch eingenommen. Dessen Tochter Anika Wesch steht übrigens auf Listenplatz 3. Die SPD-Räte Alexander Pfisterer, Hans-Günther Büssecker und Michael Treiber stellen sich zur Wiederwahl.

Bei den Grünen hört nach 18 Jahren Sebastian Unglaube auf - und damit das aktuell jüngste Mitglied des Gemeinderates. Erneut kandidieren Fraktionsvorsitzende Christa Balling-Gündling, Martin Gramm und Isabel Moreira da Silva, die die im Männer-Frauen-Wechsel aufgestellte Grünen-Liste auch anführen, sowie Ersi Xanthopoulos auf Platz 11.

Bei der EL treten alle drei bisherigen Räte wieder an: Fraktionsvorsitzender Bernd Binsch führt das Kandidatenfeld an, gefolgt von seinen Ratskollegen Jürgen Sauer und Franz Maier. Kommunalpolitisch in Aktion getreten sind zudem Elke Sommer, die 2015 an vorderster EL-Front beim Bürgerbegehren gegen den zweigleisigen Brückenausbau gekämpft hatte, sowie Christa Zieher, die bei der Bürgerinitiative zur Verkehrsberuhigung in der Rudolf-Wild-Straße aktiv war.

Bislang bildete die EL eine Fraktion mit der FDP. Ob dies erneut der Fall sein wird, steht noch nicht fest. Das hängt davon ab, wie viele Plätze sich die beiden Listen im Kommunalparlament sichern. Die FDP hatte bei der letzten Wahl 2014 nur einen bekommen - zu wenig für eine Fraktion. Diesen hatte damals Peter Bopp geholt, der nun auf Listenplatz 2 der FDP antritt. Das Ungewöhnliche daran: Bopp hatte 2017 nach über 20 Jahren im Rat sein Amt wegen seiner familiären Situation niedergelegt - die sich inzwischen geändert hat. Sein Nachrücker Peter Schib führt die FDP-Liste an.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> CDU: 27 % Frauen, 73 % Männer

> SPD: 36 % Frauen, 64 % Männer

> Grüne: 55 % Frauen, 45 % Männer

> EL: 36 % Frauen, 74 % Männer

> FDP: 27 % Frauen, 73 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> CDU: 49,8 Jahre

> SPD: 50,5 Jahre

> Grüne: 50,6 Jahre

> EL: 50,7 Jahre

> FDP: 63,9 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> CDU: 1. Finanzen in Ordnung bringen: Sparsamkeit, keine neuen finanzwirksamen Aufgaben, keine Steuererhöhungen; 2. Vision 2035: Umsetzung der Ziele unter der Prämisse der Erhaltung von Natur und Umwelt; 3. Gesellschaftlichen Zusammenhalt verbessern: Jedem Bürger muss die Möglichkeit gegeben werden, sich zu integrieren.

> SPD: 1. Wohlfühlstadt für alle durch bürgerfreundliche Verkehrsverhältnisse, Bürgerbeteiligung und Teilhabe; 2. Gemeinwohl fördern durch bezahlbaren Wohnraum, Grünflächenausbau, Stärkung von Ehrenamt und Verein; 3. Solide Finanzen durch Reduzierung der Schulden, nachhaltige Investitionen tätigen, Gewerbe stärken.

> Grüne: 1.Eppelheim grüne Stadt: klimaangepasste Nachverdichtung, Grünflächen zu Blühwiesen, mehr Rad und ÖPNV; 2. Lebenswerte Stadtmitte: verkehrsberuhigte Haupt- und Scheffelstraße, Gehweg und Fahrbahn auf einer Höhe; 3. Eppelheim sozial und tolerant: sozialer Wohnungsbau, Bürgerbegegnungszentrum, Jugendgemeinderat.

> EL: 1. Verkehr: Beseitigung besonderer Gleiskörper, Kurzzeitparkplätze Hauptstraße, ÖPNV ins Neuenheimer Feld; 2. Wohnen: Tempo 30 und Durchfahrtsverbot für Schwerlastverkehr in Wohngebieten, Lärmschutz A 5; 3. Finanzen: Halbierung der Schulden in den nächsten 15 Jahren, schlanke Verwaltung, Bürokratieabbau.

> FDP: 1. Sparsamer Umgang mit den Finanzmitteln, der Schuldenstand beträgt -25 Mio.; 2. Ein gutes, sicheres Straßen- und Fahrradnetz als Basis der Stadt für Jung und Alt; 3. Ausreichende Betreuungsangebote für Kinder bis 6 Jahre, attraktives Schulangebot von der Grundschule bis zum Abitur.