Neckarsteinach. (cm) Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) und die Grünen sind die Gewinner der Kommunalwahl in der Vierburgenstadt. Sie konnten ihre Stimmanteile im Vergleich zur Kommunalwahl vor fünf Jahren steigern, während SPD und CDU Einbußen hinnehmen mussten. FWG und Grüne gewannen jeweils einen Sitz hinzu und sind nun mit sieben beziehungsweise drei Mitgliedern in der Stadtverordnetenversammlung vertreten. SPD und CDU hingegen mussten jeweils ein Mandat abgeben. Sie haben nun noch fünf und vier Sitze inne. Insgesamt hat die Stadtverordnetenversammlung 19 Mitglieder – so viele Stimmen konnte jeder Wähler auch verteilen.

Wegen des hohen Anteils der Briefwähler hatte sich die Auszählung verzögert. Besonders für die FWG hat sich das Warten gelohnt. Vor fünf Jahren war sie erstmals stärkste Kraft geworden – damals noch mit einem hauchdünnen Vorsprung von 48 Stimmen und 0,18 Prozent. Nun konnte dieser auf 2361 Stimmen und 8,01 Prozent ausgebaut werden. Die FWG kam sogar auf eine fünfstellige Stimmenanzahl – nämlich auf 10.219 Stimmen. Die SPD erhielt 7858, die CDU 6981 und die Grünen 4418 Stimmen.

Auch die Stimmenkönigin kommt von der FWG: Stadtverordnetenvorsteherin Eva Schückler landete mit 1522 Stimmen knapp vor Denise Grau (1497), Maximilan Vollmer (FWG, 1265), Alexander Götz (CDU, 1033) und Nicolas Lennartz-Bock (FWG, 1025). Ebenfalls über 1000 Stimmen erhielten Marcus Augsburger (SPD, 1002) und Dieter Jooß (FWG, 1001).

Stadtverordnetenwahl Neckarsteinach

> Wahlberechtigte: 2969 (3106)

> Wahlbeteiligung: 55,64 Prozent (50,32 Prozent)

Endergebnis:

> FWG: 34,67 Prozent (30,31 Prozent)

> SPD: 26,66 Prozent (30,13 Prozent)

> CDU: 23,68 Prozent (26,07 Prozent)

> Grüne: 14,99 Prozent (13,50 Prozent)

Gewählt wurden nach derzeitigem Stand:

> FWG: Eva Schückler (1522), Maximilian Vollmer (1265), Nicolas Lennartz-Bock (1025), Dieter Jooß (1001), Wolfgang Spranz (732), Andreas Brückner (711) und Olivia Weber (692).

> SPD:Marcus Augsburger (1002), Ralf Kern (892), Sabine Wegehingel (831), Wolfgang Sponer (740) und Marlene Pfeifer (679).

> CDU: Denise Grau (1497), Alexander Götz (1033), Hans Schadenfroh (995) und Judith Greulich (986).

> Grüne: Silke Jooß (966), Erwin Binder (750) und Martin Petter (747).

Ob auch alle Gewählten der Stadtverordnetenversammlung angehören, stand noch nicht fest. Denn die Parteien müssen noch Vertreter in den Magistrat entsenden. Handelt es sich um einen gewählten Stadtverordneten, rückt ein weiterer Bewerber der Liste nach. Auch müssen alle Gewählten ihr Amt antreten. Nach derzeitigem Stand würde es zu einer besonderen Konstellation kommen, die laut Wahlleiter Matthias Merscher auch zulässig ist: In der Stadtverordnetenversammlung wäre auch Marlene Pfeifer (SPD), die Tochter von Bürgermeister Herold Pfeifer (SPD), vertreten. In Hessen gehört der Bürgermeister nicht dem beschließenden Gremium an.

Auch das Neckarsteinacher Ergebnis der Kreistagswahl lag am Dienstagmittag vor:

Kreistagswahl-Ergebnis Neckarsteinach

> Wahlberechtigte: 3066 (3106)

> Wahlbeteiligung: 53,59 Prozent (50,23 Prozent)

Endergebnis:

> CDU: 33,64 Prozent (27,66 Prozent)

> Grüne: 20,54 Prozent (13,67 Prozent)

> SPD: 22,27 Prozent (28,95 Prozent)

> AfD: 7,31 Prozent (12,03 Prozent)

> FDP: 4,65 Prozent (5,67 Prozent)

> Linke: 3,81 Prozent (3,73 Prozent)

> FW Bergstraße: 6,35 Prozent (0,13 Prozent)

> FW (Partei): 1,44 Prozent (7,33 Prozent)

Und so schnitten die Neckarsteinacher Kandidaten in ihrer Heimatstadt ab: Denise Grau (CDU, 1086 Stimmen), Herold Pfeifer (SPD, 950), Marlene Pfeifer (SPD, 860), Silke Jooß (Grüne, 536), Angelika Faber (Grüne, 380) und Mechthild Meyer (Linke, 123). Wer in den neuen Kreistag einzieht, war noch nicht klar, da das Gesamtergebnis noch nicht feststand.

Neue Ortsbeiräte stehen fest

Bei der Kommunalwahl am Sonntag wurden in den Neckarsteinacher Stadtteilen auch neue Ortsbeiräte gewählt. Am Dienstag stand das Ergebnis fest. In jedem Stadtteil trat nur eine Liste an. In Darsberg und Grein traten sogar nur genauso viele Kandidaten an, wie es Sitze gibt. In Neckarhausen war es sogar ein Bewerber mehr, doch dieser zog vor der Kommunalwahl aus dem Ort und war somit nicht mehr wählbar. Interessant war somit, wer die meisten Stimmen erhält.

Ortsbeirat Darsberg

> Wahlberechtigte: 386

> Wahlbeteiligung: 58,03 Prozent

Endergebnis gewählte Bewerber:

> Bürgerliste Darsberg (sieben Sitze): Tim Heckmann (276 Stimmen, 19,06 Prozent), Simone Partschefeld (256, 17,68 Prozent), Holger Ludwig (229, 15,81 Prozent), Arndt Schmitt (208, 14,36 Prozent), Steffen Braun (202, 13,95 Prozent), Dr. Claudia Brunner (174, 12,02 Prozent) und Herbert Woller (103, 7,11 Prozent).

Ortsbeirat Neckarhausen

> Wahlberechtigte: 213

> Wahlbeteiligung: 45,54 Prozent

Endergebnis gewählte Bewerber:

> Wählergruppe Neckarhausen (fünf Sitze): Ursula Jäger (107 Stimmen, 23,62 Prozent), Thomas Knapp (98, 21,63 Prozent), Markus Seibert (96, 21,19 Prozent), Tina Rupp (92, 20,31 Prozent) und Ingo Vetter (47, 10,38 Prozent).

Ortsbeirat Grein

> Wahlberechtigte: 97

> Wahlbeteiligung: 58,76

Endergebnis gewählte Bewerber:

> Freie Liste Grein (fünf Sitze): Adrian Wagner (94 Stimmen, 34,18 Prozent), Oliver Winnewisser (63, 22,91 Prozent), Matthias Borst (48, 17,45 Prozent), Christine-Julia Böttcher (37, 13,45 Prozent) und Dr. Tina Ritter (33, 12,00 Prozent).

Update: Dienstag, 16. März 2021, 20.30 Uhr

FWG vorne in Neckarsteinach

Neckarsteinach. (RNZ) Die FWG ist am späten Abend die stärkste Kraft in Neckarsteinach. Sie erhielt nach Trendwahl 31,1 Prozent. Damit liegt sie vor der CDU mit 27,4 und der SPD mit 23,1 Prozent. Nur vierte Kraft sind die Grünen.

Demnach erhält die FWG 6 Sitze im Stadtparlament, die CDU 5 und die SPD und die Grünen je vier Sitze.

Bei der letzten Kommunalwahl 2016 wurde die FWG mit 30,3 Prozent hauchdünn die stärkste Kraft vor der SPD, die auf 30,1 Prozent kam. Beide haben seither sechs Sitze inne. Die CDU erhielt 26,1 Prozent (fünf Sitze), die Grünen kamen auf 13,5 Prozent (zwei Sitze).

Gesamtergebnis verzögert sich

Das Gesamtergebnis für die Kommunalwahlen in Hessen verzögert sich. Nach Angaben des Statistischen Landesamts Hessen wurde in der Nacht zum Montag in einzelnen Wahlbezirken die Auszählung gestoppt. Da von ihnen keine vollständigen Ergebnisse vorlägen, könne das landesweite Trendergebnis voraussichtlich nicht vor Montagmittag veröffentlicht werden, hieß es auf der Internetseite der Statistikbehörde.

Update: Montag, 15. März 2021, 8.40 Uhr