Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Etwas mehr als die Hälfte der Menschen sind Frauen. Da macht auch die Region rund um Heidelberg keine Ausnahme. Doch in den Gemeinderäten dominieren nach wie vor die Männer. Auch bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag stehen deutlich mehr Männer als Frauen auf den Stimmzetteln. Immerhin: In einigen Gemeinden - wie zum Beispiel Wilhelmsfeld - ist das Geschlechter-Verhältnis nahezu ausgeglichen. Auf manchen Listen sind die Frauen sogar in der Überzahl. Doch es gibt auch krasse Gegenbeispiele: In der 2400-Seelen-Gemeinde Lobbach sind nur drei von 27 Kandidaten weiblich, was einer Frauenquote von 11,1 Prozent entspricht - Tiefstwert in der Region. Doch woran liegt das?

Prozentual die wenigsten Frauen auf einer Liste in der Region kandidieren bei der Lobbacher CDU. Nur eine der 14 Kandidaten ist weiblich - eine Quote von 7,1 Prozent. Eine Zahl, die Bernhard Braun nicht gefällt. Der langjährige Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes hat sich im Vorfeld der Wahl viele "Körbe" abgeholt. "Es ist sehr sehr schwierig, Frauen zu einer Kandidatur zu animieren", weiß der 69-Jährige. "Wir haben mehrere Versuche gestartet, mehr Frauen auf unsere Liste zu bekommen - aber nach der zehnten Absage hatte ich keine Lust mehr." Die Gründe für die Absagen würden ihn immer wieder verwundern, sagt Braun. Von "Mein Mann will das nicht" über "Vielleicht das nächste Mal" bis "Wenn die Kinder älter sind, dann vielleicht" hat er schon alles gehört. Auch werde immer wieder angeführt, dass Frauen weniger Chancen als Männer hätten. So sei die einzige CDU-Kandidatin aus dem Ortsteil Lobenfeld bei der vergangenen Gemeinderatswahl auch nicht gewählt worden. Überhaupt sitzt im aktuellen Gremium nur eine Frau. Eigentlich waren es zwei, doch eine Rätin trat zurück. Der Nachrücker: ein Mann. Die aktuelle CDU-Kandidatin tritt laut Braun krankheitsbedingt nicht mehr an.

Schreckt der hohe Männeranteil im Rat also Frauen vor einer Kandidatur ab - mit der Folge, dass wieder fast nur Männer gewählt werden? Das glaubt Braun nicht. "Man kann es auch andersherum sehen", meint der CDU-Ortschef. "Eine Frau hätte im Gremium einen höheren Stellenwert." Gefragt sei auf jeden Fall Selbstbewusstsein, so Braun. Auch der gängige "Trick", Listen mit (weiblichen) Familienangehörigen "aufzufüllen", klappt bei der Lobbacher CDU nicht: "Unsere Kandidaten haben keine Töchter, die wählbar sind", erklärt Braun. "Entweder sie sind noch zu jung oder wohnen nicht mehr in Lobbach." Überhaupt habe die CDU weniger weibliche Mitglieder, auch der Vorstand bestehe ausschließlich aus Männern.

Andrea Zeberer-Martin hat nicht Nein gesagt. Die 38-Jährige kandidiert als einzige Frau bei der Lobbacher CDU - auf dem letzten Listenplatz 14, was aber an ihrem Nachnamen in der alphabetisch geordneten Liste liegt. Die Verwaltungsangestellte bei der Gemeinde Eschelbronn kennt sich von Berufswegen aus mit Kommunalpolitik. Sie sieht ein generelles Problem: "Viele Frauen beschäftigen sich nicht mit dem Thema", meint Zeberer-Martin. "Ich finde es schade, dass der Frauenanteil in Gemeinderäten auf dem Land so niedrig ist und will etwas daran ändern." Auch sie hat versucht, weitere Frauen für eine Kandidatur zu gewinnen - vergeblich. Für sie selbst gelten die häufig angeführten "Ausreden" nicht mehr: "Meine Kinder sind nun schon groß", sagt die zweifache Mutter: Ihr Sohn ist zwölf Jahre alt, ihre Tochter ist 15. "Meine Familie unterstützt meine Kandidatur", erzählt Zeberer-Martin. "Auch viele Frauen finden es toll und freuen sich, dass bei der CDU überhaupt eine Frau kandidiert", sagt sie.

Doch es geht auch anders: Ein Gegenbeispiel sind die Bammentaler Grünen, die mit einem Frauenanteil von 61,1 Prozent unter den Kandidaten ins Rennen gehen - Spitzenwert in der Region. Der Ortsverbandsvorsitzende Peter Dunkl erzählt, dass schon traditionell mindestens die Hälfte der Kandidaten weiblich ist, da sich auf den Listenplätzen im oberen Bereich immer Männer und Frauen abwechseln. Auch dass immer eine Frau den Spitzenplatz innehat, habe noch nie zur Diskussion gestanden, sondern sei selbstverständlich. "Frauen bringen andere Sichtweisen ein und sind eine Bereicherung für die Kommunalpolitik", sagt der 69-Jährige. Dass die Auswahl an potenziellen Kandidaten so hoch ist, führt Dunkl auf die Frauenbewegung als eine Wurzel der Grünen zurück. "Lange Zeit hatten Frauen nur bei uns Chancen", sagt er. "Unsere Frauen muss man nicht zu einer Kandidatur bewegen - sie sind selbstbewusst genug."

Info: Alle Kandidaten und deren Ziele unter www.rnz.de/wahl2019region