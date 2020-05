Leimen. (luw) Erst Schmierereien an den Wänden, dann mutwillige Zerstörungen am Gebäude, jetzt Erbrochenes, Kot und Urin auf dem Gelände: Das sind die drei heftigsten Fälle, die der katholische St. Georg-Kindergarten in der Wilhelm-Haug-Straße allein seit Ostern erleben musste. "Das geht so nicht weiter", sagte gestern Kindergartenleiter Georg Müller auf RNZ-Anfrage. Die Einrichtung hat die drei genannten Fälle bei der Polizei angezeigt, zudem setzte die Pfarrgemeinde als Trägerin nun eine Belohnung von 500 Euro auf Hinweise zu den Tätern aus.

Abfall und zertrümmerte Glasflaschen müssten jeden Morgen aus dem Eingangsbereich beseitigt werden, sagt Müller. "Und das bevor um 7 Uhr die Kinder kommen." Nach den Osterfeiertagen tauchten bekanntlich unter anderem am Neuen Rathaus Graffiti auf, ebenso am Kindergarten. "Danach wurden uns Briefkasten und Klingelanlage zertreten", berichtet der Leiter. Und nun "der Gipfel der Unannehmlichkeiten": menschliche Ausscheidungen vor dem Eingang und im Garten der Einrichtung. "Der Garten ist umzäunt, es handelt sich hier also auch um Hausfriedensbruch", so Müller.

Offenbar sei die Sackgasse am Kindergarten "ein beliebter Treffpunkt". Zwar fahren Polizei und Ordnungsamt inzwischen vermehrt in dem Gebiet Streife. "Aber wenn man sich am Ende der Sackgasse aufhält, sieht man Autos schon aus der Entfernung kommen. Und dann kann sich eine Gruppe schnell über Fußgängerwege in verschiedene Richtungen auflösen", so Müller. Die Polizei konnte die Vorfälle bis gestern auf Nachfrage lediglich bestätigen.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter 0 62 24 / 1 74 90 entgegen.