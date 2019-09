Neckargemünd. (cm) In zahlreichen Orten wird am heutigen Freitag für das Klima gestreikt - so auch in Neckargemünd. Ab 13.30 Uhr beteiligt sich die Stadt am Neckar am "Global Strike für Climate". Die Grünen rufen dazu auf, auf den Marktplatz zu kommen, betonen aber gleichzeitig, dass es sich nicht um eine Veranstaltung von ihnen handelt. Viele Arbeitnehmer würden sich gerne beteiligen, doch die Uhrzeit ist nicht ganz unproblematisch.

Und wie sieht es bei der Stadtverwaltung aus, dem größten Arbeitgeber in Neckargemünd? "Bei uns kann jeder Mitarbeiter freitags ab 12 Uhr Feierabend machen und sich dann in der Freizeit an der Klimaschutzdemo beteiligen", erklärte Stadtsprecherin Petra Polte am gestrigen Donnerstag auf RNZ-Anfrage. "Extra frei" gebe es dafür allerdings nicht. Die fehlende Zeit müssen die Mitarbeiter also vor- oder nacharbeiten. "Wir sehen die Beteiligung an einer solchen Demo im persönlichen privaten Bereich der Mitarbeiter, nicht in ihrer Eigenschaft als städtische Mitarbeiter - auch als Konsequenz der Neutralitätspflicht der öffentlichen Verwaltung", so Polte.