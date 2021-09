Lobbach-Lobenfeld. (mgs) Eine gute Nahversorgung am Ort bleibt Bürgermeister Edgar Knecht ein großes Anliegen. Diesen Eindruck bekräftigte er auf der jüngsten Gemeinderatssitzung, als über die vierte Änderung des Bebauungsplanverfahrens "Torgärten" im Ortsteil Lobenfeld abgestimmt wurde. Dazu erläuterte der Rathauschef, dass der Gemeinde eine Anfrage eines Nahversorgers vorliegt, der innerhalb der "Torgärten" im Bereich "Loury-Platz" einen Selbstbedienungsladen errichten will. Geschlossen stimmte der Gemeinderat dafür, die Voraussetzungen für die Ansiedlung eines solchen Nahversorgers zu schaffen.

Konzepte zur Sicherung der Nahversorgung im ländlichen Raum reichen von der Nahversorgung auf Rädern bis hin zu innovativen Ladenkonzepten vor Ort. Für Lobbach könnte Letzteres in Form des Kleinstsupermarktes Teo der Firma Tegut Realität werden, in dem rund um die Uhr, aber ohne Personal, an allen Tagen eingekauft werden kann. Realität ist dies etwa bereits an mehreren Standorten in Fulda. Dort locken die größtenteils aus Holz gebauten Miniläden samt Dachbegrünung mit knapp 1000 Artikeln von Obst und Gemüse über Kühl- und Tiefkühlprodukte hin zu Tabakwaren und Hygieneartikel.

Als Standort in Lobbach bietet sich der nördliche Rand des Loury-Platzes an der Ecke Langenzeller Straße und Klosterstraße an. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden, Voraussetzungen für die Versorgung mit Trink- und Löschwasser, Abwasserbeseitigung und Versorgung mit Strom von der dortigen Trafostation, Telefon und Breitband gegeben.

Das Ratsgremium begrüßt die Ansiedlung des kleinen Supermarktes am Ort und steht dem Anliegen recht positiv gegenüber. Die Bürgervertreter denken aber auch an mögliche Auswirkungen auf das Umfeld mit Anwohnern und fragten: Wie schnell kann der Markt errichtet werden? Kann es zu Lärmbelästigungen kommen, wenn im Markt jederzeit eingekauft werden kann? Was passiert, wenn das Konzept nicht funktioniert?

Weil sich seit einigen Wochen die Gemeinde Malsch ebenfalls mit einer Anfrage für einen Tegut-Kleinstsupermarkt beschäftigt, stehen die dortige Bürgermeisterin Sibylle Würfel und ihr Lobbacher Amtskollege im Austausch. Für den Moment ist der Anstoß zur Verbesserung der Nahversorgung im Ortsteil Lobenfeld erfolgt. Es sieht so aus, dass sich der Gemeinderat bald mit den Planungen bis hin zu Vertragsmodalitäten beschäftigt.