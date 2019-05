Neckargemünd-Kleingemünd. (agdo) Nanu! Was kam denn da auf einem Motorrad angefahren? Das Gesicht voller durch den Wind zerzauster grauer Haare und die Glupschaugen weit aufgerissen. Es sah aus wie ein Tier aus der Sesamstraße, doch es war ein Bezug, den ein Motorradfahrer über dem Helm trug. Große Augen bekamen am Samstag einige Motorradfahrer, denn in Neckargemünds Ortsteil Kleingemünd führte die Polizei auf dem Parkplatz des Opel-Autohauses in der Neckarsteinacher Straße eine groß angelegte Motorradkontrolle durch. Diese fand im Rahmen eines landesweiten Motorradaktionstages statt. Beteiligt waren die Präventionsstelle des Mannheimer Polizeipräsidiums sowie die Heidelberger und die Eberbacher Polizei. Geschwindigkeitskontrollen führte die Polizei zudem auf der Bundesstraße B 45 im Bereich Eberbach durch.

Es war perfektes Motorradwetter. Die Sonne schien und die Temperaturen lagen um die 20 Grad. Das tolle Wetter lockte etliche Motorradfahrer auf die Straßen. Wer am Samstag zwischen Neckarsteinach und Neckargemünd beziehungsweise Heidelberg mit dem Motorrad unterwegs war, wurde aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert.

Nach eineinhalb Stunden hatte die Polizei etwa 50 motorisierte Zweiräder kontrolliert. "Mit der Aktion zum Saisonstart wollen wir zeigen, dass die Polizei generell da ist", sagte Detlev Haas, Polizeihauptkommissar bei der Heidelberger Polizei. Noch immer würden zu viele Motorradunfälle auf den Straßen passieren. Nicht wenige davon enden tödlich. Zudem nehme die Lärmbelastung durch Motorräder in Frühlings- und Sommermonaten zu. Einige Motorradfahrer "tunen" die Auspuffrohre auf, damit beim Gasgeben so richtig Lärm entsteht. Wer gegen technische Bestimmungen verstößt, muss ein Bußgeld zahlen.

Die Polizei kontrollierte, ob alle Zweiräder serienmäßig ausgestattet waren oder ob Veränderungen vorgenommen wurden. Dazu wurde mit Hilfe einer Taschenlampe ein Blick in die Auspuffrohre geworden. Geprüft wurde zudem, ob die Reifen passen. Denn wer mit "falschen" Pneus fahre, riskiere Unfälle besonders in Kurven, erzählte Detlev Haas. Und natürlich musste jeder den Führerschein zeigen. Die Motorradfahrer nahmen die Kontrolle recht gelassen. Ausgestellt war zudem ein Unfallmotorrad als abschreckendes Beispiel. Dessen kompletter Vorderbereich war nicht mehr erkennbar. Zudem hatte die Präventionsstelle des Polizeipräsidiums einen Infostand aufgebaut.

Als er das Unfallmotorrad gesehen habe, habe er gleich den Sinn der Kontrolle erkannt, sagte ein Mann, der seit zwölf Jahren Motorrad fährt. Am Samstag machte er mit seiner 22 Jahre alten Maschine eine Tour rund um Heidelberg. Das Fahren mache Spaß und entspanne ihn, sagte er. Übrigens musste der eingangs erwähnte Fahrer das witzige Tiergesicht über dem Helm nicht abziehen. Er durfte mit dem wuscheligen Helmbezug mit den Glupschaugen weiterfahren.