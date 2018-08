Von Karin Katzenberger-Ruf

Schönau-Altneudorf. Was die Altneudorfer auszeichnet, das wird bei der Kerwe deutlich: Wer da sonntags zur offiziellen Eröffnung samt Fassanstich kommt, wird im Kreis der Freiwilligen Feuerwehr freudig aufgenommen und man schiebt ihm oder ihr auch gern ein Freibier rüber. Bei so viel Herzlichkeit und Geselligkeit ist es kein Wunder, dass der Uzname für die Altneudorfer "Dallacker", also Herzkäferchen, ist.

Keine Kerwe ohne das "Kettenschlenkerle": Bunt und rund ring es im Herzen von Altneudorf zu. Fotos: Katzenberger-Ruf

Dennoch gab es für die Gäste am Sonntag eine schlechte Nachricht: Wer gestern kam, hatte nämlich den Höhepunkt der Kerwe schon verpasst. Schließlich steigt die große Fete schon am Samstagabend auf mehreren Ebenen. Im Feuerwehrhaus gab’s eine Cocktailbar, von der Terrasse aus hatte man das Geschehen im Blick. Die Live-Musik konnte man auch von der für das Fest überdachten Wiese hinter der evangelischen Kirche auf sich wirken lassen.

Dorthin hatte sich Bürgermeister Marcus Zeitler mit seiner Begleiterin zurückgezogen, um in aller Ruhe ein frittiertes Hähnchen zu genießen. Früher war an dieser Stelle die Bar aufgebaut, doch einfach nur "gemütlich beisammen sitzen" findet das Stadtoberhaupt auch gut. Zeitler freut sich, dass sich die Vereine für die Kerwe so ins Zeug legen und dafür unermüdlich schaffen. "Die Vereine machen das super", findet der Bürgermeister und ist natürlich mittendrin im Geschehen. Beim Frühschoppen am Sonntag machte er das Fass selbst auf, im Verteilen von Freibier ist er geübt.

Bürgermeister Marcus Zeitler (v.l.) und Feuerwehrkommandantin Annette Klingmann stießen zur Eröffnung an.

Das ist nicht die einzige Unterstützung der Stadt: Neueste Errungenschaft ist die doppelte Holzhütte, hergestellt im Bauhof und bewirtschaftet von SV 02 Altneudorf. Der Sportverein hat sich dieses Jahr noch in anderer Hinsicht an die Erneuerung der Kerwe gemacht. So hat er erstmals ein Fun-Ball-Turnier für Kinder ausgerichtet. "Bisher sind wahrscheinlich viele Gäste an der Altneudorfer Kerwe vorbei gefahren, aber das könnte auch anders sein", meint eine Passantin auf dem Weg zum Fest. Dass der SV dieses Mal was Besonderes für Kinder bietet, findet sie schon mal gut.

Der Sportverein ist neben der Freiwilligen Feuerwehr der Hauptausrichter des dreitägigen Dorffestes. Die "Saugstelle" der Feuerwehr war erste Anlaufstelle für das Kerwevolk. Dort gab es erst mal ein kühles Bier und auch was zu essen.

"Irgendwie sitzt man da schon sehr gemütlich unter vielen netten Leuten", sagt ein älterer Herr, der sich schon auf den Kerwe-Montag samt Schlachtplatte freut. "Die schmeckt sehr gut", ist zu erfahren. Wer es herzhaft mag, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Die Süßmäuler kommen natürlich auch nicht zu kurz: Ein Süßigkeitenstand mit echten Kirmes-Leckereien von Lebkuchenherzen bis Popcorn darf bei der "Neiderfer Kerwe" ebenso wenig fehlen wie das "Kettenschlenkerle" und damit ein Kinderkarussell, das ab und zu auch von Erwachsenen gern genutzt wird. Ein Karussell für die ganz Kleinen gibt es auch.