Bammental/Gaiberg. (cm) Vor einem Jahr sorgte eine sogenannte "Osterruhe" für Aufregung. Mit "Ruhetagen" sollten damals die rasant ansteigenden Corona-Fallzahlen gebremst werden. Doch daraus wurde nichts. Eine andere "Osterruhe" sollte nun auf der Landesstraße L600 zwischen Bammental und Gaiberg herrschen. Denn diese wurde am Mittwochabend wegen eines Rohrbruchs voll gesperrt. Doch beim RNZ-Besuch zeigte sich, dass sich kaum jemand an die Absperrung hält – daran änderten auch die etwas übertriebenen Schilder mit der Aufschrift "Hochwasser" nichts. Dennoch ist hier weniger los, da die Ortsdurchfahrt von Gaiberg wegen Sanierung bekanntlich auch voll gesperrt ist. Seit einem Jahr ist nur Anliegerverkehr möglich, was aber auch ignoriert wird.

Der Rohrbruch an einer Leitung des Wasserzweckverbandes "Unteres Elsenztal" sorgte am Mittwoch kurz nach 20 Uhr auch für einen Einsatz der Bammentaler Feuerwehr, die während einer Übung zu der überfluteten Straße alarmiert wurde. Sie sicherte den Bereich ab.

Das für die Straße zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises teilte mit, dass die Straße "bis auf Weiteres" wegen Unterspülung der Fahrbahn gesperrt werden musste. Nach Angaben des Amtes für Straßen- und Radwegebau im Landratsamt werde das genaue Ausmaß der Schäden noch geprüft. Am Donnerstag wurden der Rohrbruch behoben und die Fahrbahnoberfläche provisorisch geschlossen. Der Streckenabschnitt müsse aber über die Osterfeiertage voll gesperrt bleiben, auch Anlieger müssten über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke fahren, hieß es. Lediglich der Bammentaler Waldfriedhof könne angefahren werden. Die endgültige Reparatur soll am Dienstag starten.