Bammental. (bmi) Die Bauarbeiten haben begonnen. Zumindest die vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung der K 4160 sind am gestrigen Donnerstag pünktlich gestartet. Ab sofort ist die Ortsdurchfahrt von Bammental für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen und wegen der Eisenbahnbrücke für Fahrzeuge über 3,10 Meter Höhe von der B 45 kommend in Richtung Gaiberg und Leimen-Gauangelloch gesperrt. Der erste Bauabschnitt betrifft die Industriestraße von der Friedensbrücke bis zur S-Bahn-Unterführung und soll bis Ende Juli abgeschlossen sein. Während dieser Zeit ist ein Einbahnstraßenverkehr in Richtung Friedensbrücke eingerichtet, der Verkehr in der Gegenrichtung wird über die Hauptstraße umgeleitet.

Gestern und heute sind laut Bauamtsleiter Oliver Busch die Arbeiten zur Verkehrssicherung dran. Soll heißen, die beiden Straßenseiten wurden abgetrennt, eine Ampel eingerichtet, der Zugang der Schubertstraße und des Feldwegs vom Schulzentrum auf die Industriestraße dichtgemacht. Der Radweg wird durch Barken auf 1,20 Meter Breite geschmälert und damit nur noch zum Fußweg. "Ab Montag geht es dann richtig los", verspricht Busch. Dann wird die provisorische Fahrbahn gelegt.