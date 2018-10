Schönau. (kaz) Die Stadt Schönau hat im Jahr 2017 erstmals über zwei Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen. Das sind rund 720.000 Euro mehr als geplant. Bei der ähnlich hohen Einkommenssteuer lag das Plus bei über 167.000 Euro. Überhaupt zeigte sich bei der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht nur Kämmerer Werner Fischer mit der Jahresrechnung 2017 sehr zufrieden.

In einem Schaubild seiner Statistik schlug sich der Überschuss aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt - immerhin eine Summe von rund 1,2 Millionen Euro - in einem dicken, roten Balken nieder. Derweil geht es seit 2010 mit den Schulden stetig bergab. Sie lagen Ende 2017 bei rund 2,5 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 571 Euro pro Einwohner entspricht. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind jeweils über elf Millionen Euro stark.

Was wiederum daran liegt, dass Gelder nicht wie geplant ausgegeben werden konnten. In dem Fall 100.000 Euro für Straßenerneuerungen und 800.000 Euro für die Sanierung des Awo-Hauses. Die Baugenehmigung für besagtes Haus liegt erst seit Kurzem vor.

Warum sie sich über 20 Monate hinzog, will Bürgermeister Marcus Zeitler nochmals vor Ort klären. Er brachte das Thema bei einem Besuch im Stuttgarter Landtag zur Sprache, zu dem der CDU-Abgeordnete Dr. Albrecht Schütte eingeladen hatte. Daraufhin erhielt er die Zusage, es werde ein Staatssekretär aus dem Sozialministerium nach Schönau entsandt. Heinrich Ludwig Runz (CDU) sagte über die Jahresrechnung, sie sei "die beste seit 25 Jahren", Annette Gärtner (SPD) lobte das "Super-Ergebnis".

Und damit ging es zu weiteren Investitionen wie einem dringend benötigten neuen Fahrzeug für den städtischen Bauhof, das trotz "Kommunen-Rabatt" von über einem Drittel des Verkaufspreises zwischen 27.000 und 29.000 Euro kosten wird und noch um einige Tausender teurer würde, falls die Mitarbeiter Allradantrieb bevorzugen sollten. Alle Anwesenden stimmten für die Anschaffung, notfalls mit Aufpreis.

Ordnungsgemäß parken: Das ist in Schönau neuerdings ebenfalls ein Thema, besonders in den engen Gassen im Ortskern. Dass inzwischen öfter der Gemeindevollzugsdienst auf den Plan trat, verteidigte der Bürgermeister. Seinen Worten nach profitiert die Bevölkerung von den Kontrollen. Diejenigen, die seit Jahrzehnten Garagen und Stellplätze anderweitig nutzen und stattdessen Gassen und Gehwege zuparken, hätten leider viel zu lange ungestraft etwas falsch gemacht.

In der Sitzung ging es auch um eine Kooperation der Grundschule mit der Lerntherapeutin Vanessa Bartels aus Neckarsteinach. Denkbar wäre zumindest ein Informations- und Beratungsangebot vor Ort, um Kindern mit Lese-, Rechtschreib- oder Rechenschwäche möglichst früh helfen zu können.

Ab November tritt in Schönau die neue Friedhofssatzung in Kraft. Bei der Gemeinderatssitzung war nun darüber abzustimmen, wie viele Schriftarten auf den Grabsteinen erlaubt sein sollen. Man einigte sich schnell auf vier. Auswärtige sollen künftig nicht mehr die doppelte Friedhofsgebühr zahlen müssen.