Von Christoph Moll

Eppelheim. Die Polizei steht vor einem Rätsel: Bereits zum zweiten Mal innerhalb von anderthalb Jahren ist ein Eppelheimer nachts auf offener Straße überfallen und schwer traktiert worden. "Die Hintergründe der Taten sind noch unklar", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle am gestrigen Freitag auf RNZ-Anfrage. "Die Ermittlungen laufen und konzentrieren sich auf das persönliche Umfeld des Mannes." So gelte es herauszufinden, ob sich das Opfer und die Täter kannten.

Der jüngste Übergriff ereignete sich bereits in der Nacht auf Samstag, 3. August. Die Polizei gab diesen allerdings erst am gestrigen Freitag bekannt, da die Ermittler auf weitere Hinweise angewiesen sind. Ein 24-jähriger Eppelheimer war gegen 2.30 Uhr gerade auf dem Nachhauseweg in der Hauptstraße in Richtung Schulstraße unterwegs, als er von bislang unbekannten Tätern bedroht und später körperlich angegangen wurde.

Nach Angaben der Polizei hielt plötzlich ein weißer Transporter neben dem Mann mit Migrationshintergrund, der aber schon lange in Deutschland lebt. Ein Unbekannter öffnete die seitliche Schiebetüre und stieg aus. Dieser bedrohte den 24-Jährigen dann laut Polizei mit einem Messer und zwang ihn, in den Transporter einzusteigen, der mit mindestens zwei weiteren Unbekannten besetzt war. Laut Polizei kam der Mann aus Angst der Aufforderung nach.

Noch während der Fahrt wurde dem Eppelheimer dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. An einem laut Polizei bisher noch nicht näher bekannten Ort im Feldgebiet nahe der Stadt stiegen die Täter mit dem jungen Mann aus dem Fahrzeug, hielten ihn fest und schlugen auf diesen ein. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer mit dem Transporter. Der 24-Jährige konnte nach Angaben der Polizei zu Fuß nach Hause laufen und erstattete kurz darauf Strafanzeige bei der Polizei.

Wie Polizeisprecher Schätzle sagte, liegen den Beamten keine weiteren Informationen wie Marke oder Kennzeichen des Fahrzeugs und keine Beschreibungen der Täter vor. Auch woher der 24-Jährige kam, als er in der Hauptstraße unterwegs war, ist unklar. Bekannt ist aber, dass die Täter keine materiellen Forderungen stellten. Ein Raub ist somit ausgeschlossen. Wie lange genau das Martyrium des Mannes ging, ist der Polizei ebenfalls nicht bekannt. Die Verletzungen des Mannes mussten laut Schätzle in einer Klinik behandelt werden.

Bereits im Mai des vergangenen Jahres war der damals 23-Jährige schon einmal nachts auf offener Straße überfallen worden. Damals war von einem "sexuell motivierten Übergriff" die Rede. Der Mann hatte sich zwischen 3 und 4 Uhr mit mehreren Freunden auf dem Spielplatz zwischen dem Konrad-Adenauer-Ring und der Leipziger Straße aufgehalten. Irgendwann zwischen 4 und 5 Uhr hat er sich auf den Heimweg gemacht. In der Jakob-Ruppert-Straße hörte er dann zunächst ein fahrendes Auto und dann Schritte von mehreren Personen, die von hinten auf ihn zurannten. Schließlich wurde er von insgesamt drei oder vier maskierten Personen gepackt, zu Boden gebracht und sexuell missbraucht.

Der Mann meldete sich damals - wie nun auch - nach der Tat selbst bei der Polizei. Verwertbare Personenbeschreibungen konnte er auch damals nicht geben. Der Fall warf seinerzeit schon viele Fragen auf. Die Hintergründe waren ebenso unklar. Die Ermittlungen des Dezernats für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg konzentrierten sich darauf, ob es schon vor der Tat eine Verbindung zwischen den Tätern und dem Opfer gab.

Polizeisprecher Schätzle bestätigte gegenüber der RNZ, dass es sich in beiden Fällen um ein- und dasselbe Opfer handelte. Ob es aber auch dieselben Täter waren oder diese zumindest aus dem selben Personenkreis kamen, sei ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie das Motiv für die Taten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug oder zur Tat selbst geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1744444 zu melden.