Leimen-St. Ilgen. (aham) Mehrmals dachte sich Antje Stein: "Da läuft doch was schief!" Ende Februar schossen in Italien die Corona-Fallzahlen in die Höhe, das deutsche Robert-Koch-Institut warnte bei einer ersten Pressekonferenz vor einer nahenden Pandemie. "Und hier ist einfach nichts passiert", ärgert sich Stein. "Der Paketbote hat weiter jedem den Stift zum Unterschreiben in die Hand gedrückt." Und so konnten potenzielle Viren theoretisch von Tür zu Tür wandern.

Antje Stein machte in den vergangenen Wochen viele solcher Alltagsbeobachtungen. Als gelernte Kinderkrankenschwester ist die 40-Jährige entsprechend sensibilisiert. Und irgendwann war der Punkt erreicht, an dem die St. Ilgenerin einfach nicht mehr tatenlos zuschauen wollte, wie sich das tückische Virus zunehmend in Deutschland einschlich. Also schritt sie zusammen mit ihrem Ehemann zur Tat und rief die Internetseite "Ideen gegen Corona" ins Leben. Gatte Michael Stein ist Programmierer, normalerweise für eine Ludwigshafener Agentur. Doch nun setzte er sich nach Feierabend und früh morgens an den Rechner, um die "Ideen gegen Corona"-Seite Wirklichkeit werden zu lassen.

Was sich die Steins davon erhoffen? "Es läuft so vieles falsch", erklärt die dreifache Mutter. "Aber es gibt bisher keine Möglichkeit für Rückmeldungen." Und genau diese Lücke solle die neue Internetseite schließen. Jeder soll dort seine Ideen und Lösungsansätze veröffentlichen können, mit denen das Ausbreiten von Corona verlangsamt und die gesellschaftlichen Folgen abgemildert werden können. Nutzer können die Ideen zudem mit bis zu fünf Sternen bewerten – je nachdem, wie hilfreich und praktikabel sie sie finden.

Bislang würden die meisten Einträge noch von ihr stammen, berichtet Antje Stein: "Viele Menschen wissen beispielsweise nicht, dass Händewaschen ohne Ring die Keime reduziert." Doch nicht nur praktische Tipps für jedermann finden sich auf der Plattform. Auch weitreichendere Überlegungen sind aufgeführt: Dass etwa Desinfektionsmittelspender vor dem Eingang von Supermärkten und vor den Einkaufswagen die Viren im Laden eindämmen würden. Oder eben das Verzichten auf Unterschriften beim eingangs beschriebenen Ausliefern von Paketen.

Der einzige Haken: Wie kommen die Ideen an diejenigen, die es betrifft und die an der Situation etwas ändern könnten? "Darum würde ich mich kümmern", sagt Antje Stein. "Deshalb ist die Seite ja entstanden." Doch bislang würde ihr eben noch die breite Masse im Rücken fehlen. Sprich: Wenn sie Tipps an Unternehmen weiterleite und dabei auf hohe Nutzerzahlen ihrer Internetseite verweisen könnte, würde dies die Überzeugungskraft erhöhen. Daher hofft sie nun, dass möglichst viele Menschen ihre neue Internetseite besuchen und Ideen beisteuern: "Dann haben wir die Chance, dass das Ganze etwas bringt."

Info: Unter www.ideengegencorona.de kann jeder aktiv werden – entweder mit dem Veröffentlichen eines eigenen Vorschlags oder mit dem Bewerten einer vorhandenen Idee.