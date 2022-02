Region Heidelberg. (bmi) Der Krieg in der Ukraine hält auch die Region im Atem. Während sich am Wochenende auf der Weltbühne die Ereignisse überschlugen, haben sich rund um Heidelberg bereits mehrere Hilfsaktionen für die Menschen im Osten Europas sowie die erwarteten Flüchtlinge organisiert. So rufen etwa die Ministrantinnen und Ministranten aus der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz für diese Woche zu einer Sammelaktion "für die Notleidenden Menschen aus der Ukraine" auf. Bis Sonntag nehmen die "Minis" an jedem Tag in mehreren Kommunen jeweils in der katholischen Kirche Sachspenden entgegen.

"Es ist einfach großartig zu sehen, dass so viele Kinder und Jugendliche hier tatkräftig und in ihren Ferien mithelfen", sagt Pfarrer Tobias Streit, der die Aktion mitinitiiert hat und organisiert. "Gerade als Kirche müssen wir für die Notleidenden da sein", betont der Pfarrer. Man wolle ganz konkrete Hilfe leisten mit Dingen, die jetzt gerade gebraucht werden und von denen man wisse, dass diese Dinge auch direkt bei den Menschen ankommen.

Auch die katholische Kirche in Gaiberg hat eine "Sammlung für Ukraine-Flüchtlinge" ins Leben gerufen: Spenden können am Freitag, 4. März, zwischen 18 und 20 Uhr in der katholischen Kirche in Gaiberg abgegeben werden. In Neckargemünd macht die Stadt zudem auf den Spendenaufruf ihrer Bürgerin und gebürtigen Ukrainerin Nataliia Diachenko aufmerksam. Hier können Spenden an die Adresse "Am Mühlrain 24 C1" gebracht werden.

Bei allen hier genannten Aktionen werden die Spenden direkt an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar übergeben. Diese fahren die Hilfsmittel dann zu den Menschen in Not an die Grenze der Ukraine. Gesammelt werden etwa folgende Dinge: Warme Kleidung, Schlafsäcke, Decken, Bettwäsche, Binden, Babynahrung, Windeln, Rasierer, Zahnbürsten, Feucht- und Handtücher, Trockenfrüchte, Konserven, Akkus, Taschenlampen, Wasserkanister, Campinggeschirr, Verteilersteckdosen, Desinfektionsmittel, Schmerzmittel, Verbandsmaterialien.

Bei der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz gelten folgende Abgabezeiten, jeweils katholische Kirche:

Montag

14.00-16.00 Uhr: Neckargemünd

15.30-17.30 Uhr: Wiesenbach

16.00-18.00 Uhr: Mauer

Dienstag

14.00-18.00 Uhr: Wiesenbach

16.00-18.00 Uhr: Mauer

18.00-19.00 Uhr: Dilsbergerhof und Lobenfeld

Mittwoch

9.30-12.30 Uhr: Neckargemünd

10.00-12.30 Uhr: Arche Neckargemünd

17.00-18.30 Uhr: Lobenfeld

18.00-19.30 Uhr: Mauer, Dilsberg und Mückenloch

18.30-20.00 Uhr: Bammental und Mönchzell

Donnerstag

8.45-10.45 Uhr: Meckesheim

18.00-20.00 Uhr: Wiesenbach

Freitag

18.00-20.00 Uhr: Waldwimmersbach, Gaiberg und Arche Neckargemünd

Samstag

17.30-19.00 Uhr: Waldhilsbach und Mückenloch

Sonntag

9.00-10.30 Uhr: Mauer und Neckargemünd

9.30-11.00 Uhr: Mönchzell

10.30-12.30 Uhr: Bammental und Waldwimmersbach.