Meckesheim. (lew) Rund 20 Tage nach dem verheerenden Großbrand in der Firma Herbold, ist die Ursache für das Feuer bekannt. Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät ist die Ursache für den Großbrand auf dem Firmengelände am frühen Morgen des 10. September. Das teilte die Polizei am Montag mit. Wie berichtet waren zur Brandlöschung rund 230 Feuerwehrleute aus 19 Wehren des Rhein-Neckar-Kreises im Einsatz. Verletzte gab es keine. Den Sachschaden schätzte Werner Herbold, einer der beiden Geschäftsführer, damals auf fünf bis zehn Millionen Euro.

Auf RNZ-Nachfrage präzisiert Polizeisprecher Norbert Schätzle, dass das brandverursachende Elektrogerät über eine Mehrfachsteckdose betrieben wurde, an der hauptsächlich Kleinelektronik wie Akkuladestationen für Mobiltelefone angeschlossen waren. „Es hingen viele Geräte dran“, sagt Schätzle und weist auf die erschwerten Bedingungen für die Ermittler hin: „Es ist alles verbrannt.“ Bei der Ursachenforschung seien die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg von den Kollegen des Landeskriminalamtes in Stuttgart unterstützt worden. „Das ist bei Großbränden üblich“, so der Polizeisprecher.

Dank des stundenlangen Einsatzes der Feuerwehren war der überwiegende Teil des auf die Produktion von Recyclingmaschinen spezialisierten Betriebs von den Flammen verschont geblieben. Schmerzlich war der Verlust des Zentrallagers und des Versandbereichs. Drei Wochen später ist der Optimismus aber zurück. Gegenüber der RNZ erklärt Werner Herbold: „In der zweiten Oktoberhälfte werden wir wieder auf dem Niveau der Zeit vor dem Brand produzieren.“

Derzeit laufe der Betrieb auf drei Standorte verteilt: In direkter Nachbarschaft des Hauptstandorts in der Industriestraße wurden ein Wareneingang und ein Lager errichtet, hinzu kommt eine neue 2500 Quadratmeter große Produktionsstätte in Reichartshausen, die der Firma zuletzt als Lagerhalle diente. Werner Herbold spricht von einer „Übergangslösung bis August 2019“. Dann soll der Neubau fertig sein, bei dem man auf das Landratsamt als Genehmigungsbehörde angewiesen sei. Der Abbruch der zerstörten Gebäude habe begonnen und soll im November abgeschlossen sein.

Der Wiederaufbau hat auch personelle Konsequenzen, so Herbold. „Die Mitarbeiterzahl wird sich erhöhen.“ Vor allem in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau gebe es Bedarf.

