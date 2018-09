Heiligkreuzsteinach. (rnz/mare) Die Landesstraße L535 bei Heiligkreuzsteinach zwischen dem Knotenpunkt der Kreisstraße K4123 und der hessischen Landesgrenze wird ab Montag, 10. September, wegen Sanierungsarbeiten etwa zwei Wochen vollgesperrt. Das teilt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Die L535 bei Heiligkreuzsteinach befinde sich in diesem etwa 400 Meter langen Abschnitt in einem desolaten Zustand, weshalb sich das Regierungspräsidium Karlsruhe für eine grundhafte Sanierung entschieden habe. Der gesamte Asphaltbelag werde ausgebaut, vorhandene Schäden an der Entwässerung repariert und anschließend ein neuer Asphaltbelag aufgebracht, heißt es in der Mitteilung.

Die Kosten in Höhe von circa 170.000 Euro übernehme das Land Baden-Württemberg als Straßenbaulastträger. Deshalb müsse der Streckenabschnitt für etwa zwei Wochen voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird dabei großräumig über Oberflockenbach und Altenbach umgeleitet, heißt es abschließend.