Von Lukas Werthenbach

Heiligkreuzsteinach. Entlaufende Rinder und ein Rechtsstreit: Das sorgt derzeit im beschaulichen Lampenhain für Ärger. Hans-Peter Werther züchtet Hochlandrinder und hält einen Teil davon auf einer vier Hektar großen Weide im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil.

Die Fläche hatte er von einem Freund gepachtet, der Anfang September jedoch unerwartet starb. Da war der Pachtvertrag bereits abgelaufen. Nun wirft Werther der Lebensgefährtin des Verstorbenen vor, ihn zu schikanieren – unter anderem, indem sie den elektrischen Strom am Zaun der Rinderweide abgeschaltet habe, sodass die Tiere nun ständig ausreißen würden. Beide Seiten bezichtigen sich gegenseitig der Lügen, jetzt befassen sich die Gerichte mit dem Fall.

Erbe und Schikane

"Das lief die ganzen Jahre einwandfrei", sagt Werther gegenüber der RNZ. Der Pachtvertrag habe zwischen ihm und einem guten Freund bestanden, der ebenfalls in Lampenhain wohnte. "Er hatte mir die Verlängerung des Pachtvertrags ab September schon mündlich zugesagt." Es habe sogar schon ein Entwurf für den neuen Vertrag existiert. Doch dann sei der Verpächter plötzlich verstorben. Seither tue die Lebensgefährtin des Verstorbenen, Grazyna Kowalczyk, alles, um ihm und seinen Rindern das Leben schwer zu machen. Dabei sei sie nicht einmal als Erbin vorgesehen, meint der 70-Jährige.

Kowalczyk sieht das anders: "Ich warte auf meinen Erbschein, dann werde ich eine Zwangsräumung und ein Hausverbot für Herrn Werther veranlassen", kündigt sie auf Nachfrage an. Auch weist sie den Vorwurf zurück, sie habe die Elektrizität am Zaun abgeschaltet, der die Rinderweide umgibt. "Herr Werther hat diesen Zaun selbst installiert, ich kenne mich damit gar nicht aus", sagt die 61-Jährige. Werther verweist wiederum auf den Stromanschluss für den Zaun, der sich auf dem Grundstück des Verstorbenen befinde – also habe nur Kowalczyk Zugang dazu.

Dass die Rinder erst jetzt ständig von der Weide ausreißen würden, sei gelogen, gibt Kowalczyk an: "Ich habe ein Video von 2016, wo das auch schon so war." Der Landwirt wiederum erklärt, dass in der Vergangenheit ab und zu kleinere Jungtiere unter dem – damals noch unter Strom stehenden – Zaun durchgekrabbelt seien. Aber seine ausgewachsenen Tiere müsse er erst seit einigen Wochen immer wieder außerhalb der Weide einfangen, was schon mal zwei bis drei Stunden dauern könne. "Ich habe jetzt die meisten Tiere auf eine Fläche in Schriesheim-Altenbach gestellt", erzählt er. In Lampenhain seien jetzt nur noch sechs Jungtiere und ihre Mutterkühe. "14 Rinder auf einmal einfangen kann ich nämlich nicht." Seine größte Sorge ist die Frage der Haftung, falls ein ausgerissenes Rind Schäden oder gar einen Verkehrsunfall verursachen würde: "Dann wäre ich schuld, aber ich kann nichts dagegen tun."

Der Ton macht die Musik

Ein weiterer Streitpunkt ist der Zugang zu einer Scheune, die ebenfalls Eigentum des Verstorbenen war und die dieser an Werther verpachtet hatte. "Wir kommen nicht mehr an die Scheune, wo das Winterfutter für die Tiere gelagert ist – die brauchen doch was zu fressen", klagt der Landwirt. Dazu erklärt Kowalczyk, dass sie den Hof, auf dem sich die Scheune befindet, mit einer Schnur abgesperrt habe: "Herr Werther ist immer rücksichtslos mit Traktoren und anderen großen Fahrzeugen über den Hof gefahren, das war eine Gefahr für meine Zuchthunde." Ohnehin würde Werther sie stets beschimpfen und bedrohen, sodass sie bereits Angst um ihre eigene Gesundheit habe, sagt sie. Dazu der Rinderbesitzer: "Das sind alles Lügen, ich habe sie nie bedroht." Kowalczyk jedenfalls meint: "Er könnte mich einfach normal darum bitten, die Scheune zu betreten – dann würde ich ihm auch öffnen." Doch in einem "normalen Ton" sei Werther nie an sie herangetreten.

Infolge der Streitigkeiten schaltete der Landwirt seinen Rechtsanwalt ein und forderte per einstweiliger Verfügung: Der Strom am Zaun müsse wieder eingeschaltet werden, zudem müsse Zugang zur Scheune gewährt werden; auch solle die Frage einer möglichen Verlängerung des Pachtvertrags geklärt werden. Vergangene Woche wurden alle Beteiligten zum Amtsgericht Heidelberg geladen. Der Richter habe dann aber festgestellt, dass er nicht zuständig sei. Nun soll der Fall vorm Landwirtschaftsgericht verhandelt werden. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.