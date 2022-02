Heiligkreuzsteinach. (el) Das Gewerbegebiet Neuenacker im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Vorderheubach hat den Gemeinderat beschäftigt: Der vor mehr als 20 Jahren erstellte Bebauungsplan sollte geändert werden. Der Grund: Die im Gewerbegebiet ansässige Firma "Comtronic Verbindungstechnik" plant, ihre Fertigungsfläche zu vergrößern. Die Baufenster im aktuell gültigen Plan ließen eine Erweiterung des Firmengebäudes nicht zu. Doch jetzt stimmte das Gremium für eine Änderung des Bebauungsplans.

Firmeninhaber Dirk Lehmann war auf die Gemeinde zugegangen und hatte die Änderung beantragt. Dietmar Glup vom Planungsbüro Sternemann und Glup erläuterte im Gremium die vorgesehenen Anpassungen. Die Baufenster auf der nordöstlich gelegenen Seite des Gewerbegebiets werden nun so angepasst, dass der Abstand von Bebauungen zu angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen nunmehr 7,50 Meter beträgt. Bestehende Versickerungsflächen bleiben von den Änderungen unberührt.

Die Zustimmung der Räte sorgte nicht nur beim Eigentümer für Erleichterung: Der geplanten Erweiterung der Fertigungsfläche seines Unternehmens, das vor allem in der Luft- und Raumfahrtbranche aktiv ist, steht nun nichts mehr im Wege. "Wir planen, das Bestandsgebäude um 450 bis 600 Quadratmeter Fertigungsfläche zu erweitern", so Lehmann. Besonders die technologische Weiterentwicklung in der Sparte Raumfahrt soll so vorangetrieben werden.

Fertigungsflächen, Reinräume und klimatisierte Lagerflächen sind geplant, um den Anforderungen der empfindlichen und dem neusten technischen Standard entsprechenden Produkte gerecht zu werden. Sogenannte Steckverbinder von Comtronic sind unter anderem in Satelliten der neuen Jupiter-Mission "Juice" ebenso wie auf der Raumstation ISS oder dem Navigations-Satelliten "Galileo" eingesetzt. Bei diesen Anwendungen seien Strahlenbeständigkeit und Zuverlässigkeit bei sehr großen Temperaturschwankungen wichtig, beschrieb der Unternehmer. Zu den aktuell 20 Arbeitsplätzen sollen außerdem mindestens fünf neue hinzukommen.

Das noch unbebaute Nachbargrundstück soll an einen Unternehmer aus der Region weiterverkauft werden, der ebenfalls eine Erweiterung seines Handwerksbetriebs plant. Für die Gemeinde eine positive Entwicklung des in seiner Planungsphase eher umstrittenen Gewerbegebiets: Jahrelang hatten Rechtsstreitigkeiten einzelner Gegner des Projekts die Umsetzung verzögert und damit auch Abwanderungen von ortsansässigen Betrieben nach sich gezogen. Heute, mehr als 20 Jahre später, scheint es also, als ob sich das Gewerbegebiet der Steinachtalgemeinde etwas belebt. Derzeit ist dort neben Comtronic noch ein Formenbaubetrieb ansässig, die anderen Grundstücke sind unbebaut und liegen brach.