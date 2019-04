Heidelberg/Leimen. (lew) Ein 56-jähriger Mann aus dem Raum Heidelberg musste sich seit Dienstag wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vor dem Landgericht in Heidelberg verantworten. Dem Mann, der zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte, wurden verschiedene körperliche Übergriffe in oder im Umfeld von Straßenbahnen zur Last gelegt.

Im April 2018 soll er eine Mitfahrende in einer Bahn von Leimen nach Heidelberg unvermittelt mit Wucht gegen den rechten Knöchel getreten haben, wodurch diese lang anhaltende Schmerzen erlitt - und bis heute mit den psychischen Folgen zu kämpfen hat.

Die Große Strafkammer des Landgerichts unter dem Vorsitz von Richter Jochen Herkle hatte unter anderem zu diesem Vorfall am Dienstag zwölf Zeugen und einen psychiatrischen Sachverständigen geladen. Diese ließen zum einen keinen Zweifel daran, dass der Beschuldigte die ihm angelasteten Taten tatsächlich begangen hat, zum anderen wurde offenbar, dass der 56-Jährige unter einer schweren psychischen Erkrankung leidet und damit - juristisch betrachtet - schuldunfähig ist.

Laut eines Gerichtssprechers sind alle Taten durch plötzliche Übergriffe geschehen. Jedoch habe keiner der Geschädigten dauerhafte körperliche Verletzungen davongetragen. Die Öffentlichkeit war, als es um persönliche Details ging, zeitweise ausgeschlossen.

Am Donnerstag wurde das Urteil verkündet. Nach Anhörung der Zeugen und des Sachverständigen plädierte Oberstaatsanwalt Lars-Jörgen Geburtig dafür, den 56-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Dieser Einschätzung folgte der Richter. Die Verteidigung in Person von Rechtsanwalt Jörg Becker hatte die Unterbringung in der Klinik abgelehnt, kündigte aber an, keine Rechtsmittel dagegen einlegen zu wollen. Damit ist das Urteil rechtskräftig.