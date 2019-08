Leimen. (luw) Unbekannte Täter sind ins "HeidelbergCement Technology Center" in der Straße Oberklam eingebrochen. Die Polizei teilte gestern mit, dass am Wochenende technische Geräte und Bargeld aus dem Forschungsgebäude gestohlen wurden.

Dem Bericht der Beamten zufolge brachen die Diebe zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, ein Oberlicht auf, um ins Gebäude zu gelangen. Polizeisprecherin Nadine Maier erklärte auf Nachfrage der RNZ, dass es sich dabei um ein Fenster der Damentoilette im Erdgeschoss handele. In den Büroräumen und in der Forschungshalle durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke. Dabei nahmen sie nach den Worten der Sprecherin über zehn Computer-Monitore mit. "Es könnte sein, dass außerdem noch Laptops fehlen", sagte Maier weiter. Dies sei aber noch nicht abschließend geklärt. Zudem brachen die Täter die Tür zum Lagerraum des "Technology Centers" auf, um dort aus einer Kasse einen geringen Bargeldbetrag zu stehlen. Anschließend flüchteten sie mit ihrem Diebesgut.

Wie hoch der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände ist, konnte die Polizei am gestrigen Dienstag noch nicht beantworten. Der entstandene Sachschaden unter anderem durch aufgebrochene Türen werde derweil auf rund 1000 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die im betreffenden Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen oder bemerkt haben. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Leimen unter Telefon 0 62 24 / 1 74 90 zu melden. Auch das Polizeirevier in Wiesloch ist in die Ermittlungen eingebunden und nimmt mögliche Zeugenaussagen unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 entgegen.