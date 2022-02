Von Thomas Frenzel und Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Mit dem Fahrrad von Heidelberg nach Bruchsal auf einem eigens dafür angelegten Weg: Das soll spätestens ab 2030 möglich sein. Ein wichtiger Teil dieser sogenannten Radschnellverbindung ist der 9,2 Kilometer lange Abschnitt zwischen Leimen/Kreisgrenze und dem S-Bahnhof Walldorf-Wiesloch. Für die weitere Zusammenarbeit bei der Umsetzung einer entsprechend bevorzugten Rad-Trasse haben der Rhein-Neckar-Kreis, die Städte Leimen, Walldorf und Wiesloch sowie die Gemeinden Nußloch und Sandhausen eine Vereinbarung unterzeichnet (siehe Artikel unten).

Der geplante, laut Beschlussvorlagen der Gemeinden "überwiegend" vier Meter breite Radschnellweg von Heidelberg zum Bahnhof Walldorf/Wiesloch knüpft in Heidelberg etwa in Höhe des S-Bahnhofs Weststadt/Südstadt an die Fahrradstraße durch die Gaisbergstraße an. In Richtung Süden wird der frühere Bahndamm entlang der Liebermannstraße genutzt, um hinter dem HTV-Platz zum Schrebergartenweg zu führen. Entlang der Rheintalstrecke der Deutschen Bahn geht es auf der Hardtstraße durch Kirchheim und auf der ebenfalls vorhandenen Feldwegstraße in Richtung Leimen-St. Ilgen.

Auf Leimener Gemarkung knickt die Vorzugstrasse in Höhe des Landgrabens nach Westen ab und führt über einen bestehenden Feldweg zur Probsterwaldsiedlung. Durch diese geht es auf der Julius-Becker-Straße zum S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen und entlang der Leimbachstraße am dortigen Kreisverkehr wieder zurück zur Rheintalstrecke der Bahn. Über die Straßen "Im Erlengrund" und "Am Rondell" geht es auf der Schützenstraße vorbei am Trimm-Dich-Pfad und entlang des Waldrands sowie des St. Ilgener Waldsees in Richtung Süden.

Der Hardtbach wird in etwa auf Höhe des Tierheims "Tom Tatze" gequert, über den "Oberen Mainzern". Über vorhandene Wege führt die Radschnellverbindung durchs Walldorfer Gewerbegebiet zum Luxor-Filmpalast und somit zum Bahnhof Walldorf/Wiesloch. Dort erfolgt die Anbindung an den Radweg in Richtung Bruchsal.

Die Kosten des fast sechs Millionen Euro teuren Abschnitts tragen Kreis und Land. Die Planungsphase soll "voraussichtlich ab Anfang 2023" beginnen, heißt es in den Unterlagen der Gemeinderäte. Demnach ist auch eine Bürgerbeteiligung geplant: "Vor der Festlegung auf eine finale Vorzugsvariante ist eine vertiefende und ergebnisoffene Untersuchung der Vorzugsvariante und weiterer Untervarianten mit Begleitung der Bürgerschaft notwendig." Ziel sei es, eine "rechtssicher abgestimmte Trassenführung in die Genehmigungsprozesse einzubringen".

Leimen/Sandhausen. (fre/luw) Bevor auch die Gemeinderäte von Leimen und Sandhausen der Rad-Vorzugstrasse zwischen Heidelberg und Walldorf/Wiesloch zustimmten, äußerten sich jeweils die Fraktionen dazu:

> In Leimen rannte das Projekt offene Türen ein. Zur einstimmigen Befürwortung dürfte auch beigetragen haben, dass die Baulast bei Rhein-Neckar-Kreis und beim Land Baden-Württemberg liegen wird "und Gottlob nicht bei der Stadt". So formulierte es Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, nach dessen Worten auf Leimen keine Kosten für Planung und Bau zukommen sollen – es sei denn, die Stadt steuere Extrawünsche bei, etwa zusätzliche überdachte Radparkplätze am S-Bahnhof.

Auch aus Sicht anderer Ratsmitglieder ist die Schnellradelstrecke mehr als überfällig. Die gegenwärtig von Radfahrern genutzten Wege mit Schlaglöchern, Schotter und Pfützen machen "nicht viel Spaß", so der OB: "Da überlegt man sich dreimal, ob man aufs Rad umsteigt." Erneuerungsbedarf besteht laut Rathauschef auch in der Julius-Becker-Straße, durch die der Radschnellweg führen soll: Dessen Bau biete die "einmalige Gelegenheit", die vorhandenen Mängel zu beseitigen.

Kritisch äußerte sich neben dem OB, der mit Hinweis auf den nötigen Planfeststellungsbeschluss eine Realisierung "frühestens in der zweiten Hälfte des 2020er Jahre" rechnet, auch Peter Anselmann (CDU). Er bezeichnete derart lange Zeiträume, die in Deutschland aber üblich zu sein scheinen, schlicht als "absurd". Wie bei der noch immer ausstehenden Leimbach-Renaturierung würden dadurch die Projekte nur erheblich teurer.

Auch aus Sicht von Christa Hassenpflug (GALL) ist die für den Radschnellweg ermittelte Vorzugstrasse westlich der Bahnlinie geeignet, zumal es diese Trasse allerdings "mit sehr schlechtem Belag" schon gibt. Mit der Ertüchtigung verband sie die Hoffnung, dass dann mehr Leute mit dem Rad pendelten als bisher.

> In Sandhausen herrschte ebenfalls Einigkeit über die Vereinbarung zwischen betroffenen Kommunen und Landkreis. Peter Köllner (CDU) betonte mit Blick auf die Planungen: "Wir dürfen auf der Sandhäuser Gemarkung nicht unsere Schwächsten vergessen, das sind die Fußgänger." Aus seiner Sicht dürfe das Konzept "Radfahrer nicht so bevorzugen, dass Fußgänger zurückweichen müssen".

Hierauf entgegnete Thomas Schulze (SPD), dass man den Schutz der Fußgänger vielmehr beim Thema Gehwegparken beachten müsse. Selbst täglich mit dem Fahrrad unterwegs, hob er noch mal hervor, was ein Radschnellweg überhaupt bedeutet: Es werde nicht nur ein blaues Schild an den Beginn eines solchen Wegs gestellt. "Ich nutze selbst den Teil der Trasse nach Heidelberg, aber das ähnelt im Moment noch eher einer Ruckelpiste", berichtete er. In diesem Zustand sei ein Radweg "unsicher und für viele Menschen nicht attraktiv". Einen Wermutstropfen sah Schulze in der bevorstehenden Wartezeit, wonach die Fertigstellung des Streckenabschnitts nach Heidelberg erst für 2030 vorgesehen sei.

"Deutschland wird grün", stellte Volker Liebetrau (FDP) geradezu erfreut fest: "Wir halten das für eine gute Sache." Schließlich habe Radfahren in den vergangenen zehn bis 15 Jahren "so eine Dimension angenommen", sodass der Bau derartiger Verbindungen die logische Folge sei. Zudem regte er an, dass regelmäßige Radfahrer wie etwa die Räte Schulze (SPD) oder Lukas Öfele (GAL) Teil der Planungsgruppe werden könnten.

Ralf Lauterbach (GAL) freute sich über das vorangegangene Farbenbekenntnis des gelben "Koalitionspartners im Bund": "Dann lasst uns was dafür tun!" Lauterbach erinnerte mit Blick auf die Planung an die Bedeutung von Querungen einer solchen Verbindung, schließlich gehe es hier angesichts "vorangeschrittener E-Mobilität im Radbereich" auch um Temporeduzierung. In Köllners Richtung erklärte der GAL-Rat bezüglich des geforderten Schutzes von Fußgängern, dass dieser "wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen würde, bei der Planung von Bundes- oder Landesstraßen auf Fußgänger zu achten". Abschließend kündigte Lauterbach für seine Fraktion an, beim Bau des Radschnellwegs auch auf den Flächenverbrauch zu achten.