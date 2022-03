Der Glasfaserausbau und die Sanierung von Straßen, Kanälen und Leitungen: Vornehmlich Pflichtaufgaben wie diese beschäftigen das Rathaus in den kommenden Jahren. Fotos: Alex

Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. "Weitere Konsolidierungsmaßnahmen" sind notwendig, auch für die kommenden Jahre "Defizite und daher Ressourcenverbrauch" auf der Tagesordnung. Diese Einschätzung zum aktuellen Haushalt gab der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV), Werner Fischer. "Eine sparsame und zurückhaltende Ausgabenpolitik ist auch weiterhin dringend geboten", warnte Fischer den in der Odenwaldhalle tagenden Gemeinderat vor nicht zu erfüllenden Wünschen.

Das sah der Erste Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Lenz ebenso, der für den in Schriesheim gewählten Bürgermeister Christoph Oeldorf auf alle Fälle bis zu einer Neuwahl eines neuen Rathauschefs am 24. April die Geschicke im Luftkurort führt. "Wir müssen stets wachsam sein", betonte der Gemeinderat der Freien Wähler dazu, auch wenn laut Fischer der Etat "solide finanziert" sei.

Finanzexperte Werner Fischer. Foto: Alex

Dennoch erkannte der GVV-Geschäftsführer wiederum bei dem Gesamtergebnishaushalt im veranschlagten Ergebnis eine Negativzahl von rund 160.200 Euro. "Wir schaffen es einfach nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften", galt der Appell Fischers allen, permanent an einer Verbesserung zu arbeiten. Umgekehrt hielt er beim Gesamtfinanzhaushalt den Zahlungsmittelüberschuss, also den Cash Flow, in Höhe von 233.200 Euro für "sehr positiv", da jener gut für den Einsatz bei Tilgung oder Investitionen passe.

Hintergrund Wilhelmsfeld. (ths) Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Haushaltsplan 2022. Nachfolgend die wichtigsten Kennzahlen in Euro. Ergebnishaushalt > Ordentl. Erträge: 7,884 [+] Lesen Sie mehr Wilhelmsfeld. (ths) Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Haushaltsplan 2022. Nachfolgend die wichtigsten Kennzahlen in Euro. Ergebnishaushalt > Ordentl. Erträge: 7,884 Mio. > Ordentl. Aufwendungen: 8,004 Mio. > Gesamtergebnis: -166.200 Finanzhaushalt > Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 7,561 Mio. > Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 7,327 Mio. > Überschuss: 233.200 > Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 165.200 > Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 1, 267 Mio. Hauptinvestitionen > Erweiterung Lüftungs- und Heizungsanlage Odenwaldhalle: 230.000 > Glasfaserausbau: 200.000 > Wasserleitung Im Grund: 200.000 > Erschließung Laiersberg: 100.000 > Grunderwerb: 100.000 > Sirenenalarmierung: 60.000 > Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit: 1,101 Mio. > Finanzierungsmittelbedarf (insgesamt): 868.600 > Neue Darlehen: 500.000 > Schuldentilgung: 132.000 > Finanzierungsüberschuss: 368.000 > Liquidität: - 500.600

Denn der Finanzhaushalt erreicht bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit über 7,5 Millionen Euro damit 836.700 Euro mehr als im Vorjahr, während sich die Auszahlungen bei den rund 7,3 Millionen Euro gerade mal um die Hälfte gegenüber dem vergangenen Jahr erhöhten. Als wesentlichen Posten bei den Einnahmen im Finanzhaushalt wertete Fischer hier die diversen Steuerquellen und Schlüsselzuweisungen, wohingegen bei den Ausgaben die Personalkosten mit über 1,6 Millionen eine Spitzenposition vor der Kreisumlage von rund einer Million Euro einnehme.

Als der Geschäftsführer dann die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bis 2025 betrachtete, der überhaupt nicht aus den roten Zahlen komme, bat er inständig um die besagte Korrektur. Denn man könne nicht ständig den Cash Flow, die Reduzierung der Liquidität, die 2022 bei rund 1,43 Millionen Euro liege, oder Darlehen in Anspruch nehmen. Zukünftig werden der Glasfaserausbau, die Sanierung von Ortsstraßen, Kanälen oder Wasserleitungen neben der kompletten Erschließung des Laiersbergs noch Millionenbeträge verschlingen.

Gerade bei der Liquidität bis anno 2025 in Richtung 720.100 Euro und den Schulden, die dann den Wert von über 2,31 Millionen Euro und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 730 Euro erreichen, setzte Fischer ein deutliches Stopp-Schild. Für dieses Jahr zog er allerdings die vorgesehene Reduzierung der Zahlungsflüssigkeit der Kommune auf die besagten 1,43 Millionen Euro und die Darlehensaufnahme von 500.000 Euro, die den Schuldenstand abzüglich der Tilgung von 132.000 auf über 1,81 Millionen Euro treibt, noch als "vertretbar" in Betracht.

Ähnlich argumentierte hierbei auch Bürgermeister-Stellvertreter Lenz. Er regte zudem an, ein Auge auch auf die doch ausbaufähige Gastronomie, die Kernzeitbetreuung, das Wohnungsangebot nicht nur für Obdachlose oder auf die Situation des Friedhofs zu legen. Ferner vertrat er den Standpunkt, "die Jugendlichen im Ort mehr einzubinden". Damit meinte er nicht nur den Jugendbeirat, in dem sich auch seine Tochter Marlene befindet.