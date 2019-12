Von Thomas Frenzel

Leimen. Tschüs, liebgewonnene Gewohnheit. Unter diesem Motto stand die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2020 durch den Gemeinderat. Nicht nur, dass diese Haushaltsverabschiedung einstimmig und ohne Enthaltungen über die Bühne ging, was schier einer Premiere "seit Menschengedenken" gleichkommt – es war auch Leimens erster Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR). Es führt die öffentlichen Finanzen an die Grundsätze unternehmerischer Bilanzierung heran. Diese Abkehr von der guten alten Kameralistik, die in einen Verwaltungshaushalt für das laufende Geschäft unterschied und in einen Vermögenshaushalt für Investitionen, zeitigte denn auch gleich ihre Konsequenzen: Leimens erste NKHR-Bilanz ist rot, weist ein klar erkennbares Minus aus.

Es war an Kämmerer Bernd Veith, aus dem 305-seitigen Zahlenwerk die Eckdaten zu filtern. Freimütig räumte er ein, dass ein Vergleich mit der kameralistischen Vergangenheit nur schwierig ist. Er versuchte es dennoch, auch mit dem Hinweis, dass der neue Ergebnishaushalt weitgehend dem alten Verwaltungshaushalt ähnelt. Nur: Neu hinzu gekommen ist die Ausgabenposition der Abschreibungen. Die belaufen sich im nächsten Jahr auf knapp vier Millionen Euro und bewirken, dass dieser Ergebnishaushalt – bei einem Ausgabevolumen von knapp 66,1 Millionen Euro – in die Miesen rutscht. Es fehlen 0,43 Millionen.

Hintergrund Leimen. (fre) Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2020 nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts beschlossen. Die Eckdaten in Millionen Euro: Ergebnishaushalt [+] Lesen Sie mehr Leimen. (fre) Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2020 nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts beschlossen. Die Eckdaten in Millionen Euro: Ergebnishaushalt Erträge: 65,656 Mio. Gemeindesteuern: 16,273 Mio. Staatl. Zuweisungen: 30,253 Mio. Gebühren: 5,283 Mio. Aufwendungen: 66,086 Mio. Personalausgaben: 17,412 Mio. Sachaufwendungen: 12,005 Mio. Abschreibungen: 3,968 Mio. Umlagen: 29,647 Mio. Gesamtergebnis: - 0,430 Mio. Finanzhaushalt Einzahlungen: 79,136 Mio. Kredite, Umschuldungen: 10,171 Mio. Auszahlungen: 83,369 Mio. Baumaßnahmen: 12,825 Mio. Umschuldung/Tilgung: 6,357 Mio. Finanzmittelbestand: - 4,232 Mio.

Beim näheren Hinsehen hat das, neben den besagten Abschreibungen, noch andere Gründe: Der Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer ist rückläufig und die Gewerbesteuer bleibt um 0,4 Millionen unter dem Vorjahresniveau von 5,7 Millionen Euro. Andererseits steigen ganz enorm die staatlichen Zuweisungen – um rund 3,8 auf 30,25 Millionen Euro. Auf der Ausgabenseite sind es hingegen die Personalkosten, die explodieren: plus 1,1 auf 17,4 Millionen Euro.

Der neue Finanzhaushalt, der ansatzweise den alten Vermögenshaushalt ablöst, hat ein Ausgabenvolumen von knapp 83,4 Millionen Euro – mithin 4,2 Millionen mehr, als auf der Einnahmenseite verbucht wird. Kreditaufnahmen von 5,5 Millionen Euro sollen es richten.

Für Baumaßnahmen sind 12,83 Millionen Euro vorgesehen. Der erweiternde Umbau der Geschwister-Scholl-Schule ist hier mit 4,6 Millionen ins Auge gefasst, die Restabwicklung der Sanierung der Otto-Graf-Realschule schlägt mit 1,5 Millionen zu Buche. Auch die Restabwicklung der Erweiterung des Ludwig-Uhland-Kindergartens hat es in sich: 1,0 Millionen. Die Erschließung des Gewerbegebiets Leimen-Süd II findet sich mit gut 1,4 Millionen wieder; allein der Verkehrskreisel in der St. Ilgener Straße kommt auf 1,2 Millionen.