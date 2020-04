Von Sabine Geschwill

Sandhausen/Leimen. Am Montag galt erstmalig die Maskenpflicht wegen der Coronakrise. Wie gehen die Kunden in der Region mit der neuen Regelung um? Wie informiert und vorbereitet sind sie? Sehen sie die Tragepflicht als notwendiges Übel oder als wichtigen Gesundheitsschutz? Mit diesen Fragen war die RNZ gestern Vormittag in Geschäften in Sandhausen und Leimen unterwegs.

> 10.05 Uhr, Sandhausen, "Bücherstube am Rathaus": Gerade betritt Ingolf Gutemann das Geschäft. Was bei dem Sandhäuser sofort ins Auge fällt: Zu seinem Mundschutz aus Stoff trägt er auf dem Kopf einen mit lustigen Fühlern ausgestatteten schwarzen Haarreif, der zu einem Bienen-Faschingskostüm gehört. "Wenn schon verkleiden, dann richtig", sagt er lachend. Er nimmt das Tragen eines Mundschutzes mit Humor. "In dieser Situation können wir es uns gar nicht leisten, über Sinn oder Unsinn einer Maßnahme zu streiten. Ich trage den Mundschutz in den Geschäften. Wenn ich dann im Auto bin, kann ich ihn ja wieder ausziehen." Evelyn Schröder von der Bücherstube konnte die Kunden, die gestern Vormittag in ihr Geschäft kamen, nur loben: "Heute war noch keiner ohne Mundschutz bei mir. Die meisten meiner Kunden kamen schon seit letzter Woche mit Mundschutz."

> 10.32 Uhr, Sandhausen, Nahkauf: Der Supermarkt in der Bahnhofstraße öffnet morgens um 8 Uhr. Es sind etliche Kunden im Markt – vom Schulkind bis zur Seniorin. "Bis jetzt kamen alle Kunden ausnahmslos mit Mundschutz. Wir mussten noch keinen auf die Tragepflicht hinweisen oder abweisen", erklärt die stellvertretende Filialleiterin Martina Schneider. Die Mitarbeiterin des Marktes fühlt sich durch das Tragen eines Mundschutzes durchaus beeinträchtigt. "Wenn man den ganzen Tag körperlich arbeitet, an der Kasse sitzt oder Ware auffüllt, ist das mit Gesichtsmaske schon sehr anstrengend", weiß sie. Aber alle Mitarbeiter sehen die Notwendigkeit und halten sich an die Tragepflicht.

> 10.46 Uhr, Sandhausen, Optik Mattern: Seit fast zwei Stunden hat das Optikergeschäft in der Hauptstraße geöffnet. Und Birgit Mattern, die zusammen mit ihrem Ehemann das Geschäft führt, kann vermelden: "Alle Kunden kamen mit Mundschutz." Schon vor Einführung der Tragepflicht hätten die meisten Kunden eine Gesichtsmaske getragen, ist von ihr zu erfahren. Sollte ein Kunde keinen Mundschutz dabeihaben, bekommt er eine Einwegmaske gestellt. "Wir haben jetzt Maskenpflicht, also richten wir uns auch danach", sagt Birgit Mattern. Weil man bei einer Brillenanprobe dem Kunden sehr nahekommt, trägt das Team von Optik Mattern zusätzlich zur Maske ein Gesichtsschild.

> 11.15 Uhr, Leimen, Einkaufsmärkte am Stralsunder Ring: Es herrscht reger Betrieb auf dem Parkplatzgelände. Einige, die die Einkaufsmärkte auf der "grünen Wiese" ansteuern, tragen schon im Auto Mundschutz. Alle anderen legen beim Aussteigen oder spätestens vor dem Betreten eines Marktes ihre Gesichtsmaske an. Adolf Maier hat sich von seiner Schwiegertochter eine Stoffmaske nähen lassen. "Das Tragen von Mundschutz ist für mich selbstverständlich", erklärt der Senior, der in Heidelberg wohnt. Gerade hat er im Bio-Supermarkt in Leimen eingekauft. "Die Asiaten machen es uns schon lange vor", meint er. Von der Stadtverwaltung Leimen ist auch Wirtschaftsförderer Frank Timmers mit dem Rad unterwegs. Er trägt nicht nur einen Fahrradhelm, sondern auch einen Mundschutz. Seine Aufgabe an diesem Vormittag ist es, die neuen Aktionsplakate von Stadt und "Leimen Aktiv" mit dem Aufdruck "Leimen trägt Maske" an die Geschäfte zu verteilen.

> 11.43 Uhr, Leimen, Weingut Adam Müller: "Unsere Kunden sind sehr diszipliniert", erklärt Nathalie Müller. "Wir mussten heute Vormittag keinen einzigen Kunden auf die Maskenpflicht aufmerksam machen." Vor allem Ältere, so habe sie es in den vergangenen Tagen beobachtet, würden auch ohne Maskenpflicht beim Einkauf Mundschutz tragen. Sie selbst hat sich schon vor vier Wochen um Masken für Mitarbeiter gekümmert, die Kundenkontakt haben: Sie hat bei der Leimener Mittwochsgruppe Behelfsmasken aus Stoff bestellt. Sollte ein Kunde ohne Maske den Verkaufsraum betreten, dann hat sie einige Notfallmasken zur Hand. Ansonsten können die Produkte des Winzerbetriebs auch kontaktlos an der Rampe abgeholt werden. "Wenn es uns hilft, die Situation zu entschärfen, dann halten wir uns alle gerne an die neue Maskenpflicht", erklärt Nathalie Müller.

> 12.05 Uhr, Leimen, Reinigung Becker: "Ich hatte heute Morgen noch nicht so viele Kunden, aber alle, die da waren, trugen Mundschutz", berichtet Anette Becker. Würde jemand ohne Maske ihre Reinigung betreten, würde sie ihn oder sie freundlich auf die neue Pflicht hinweisen. Masken zum Verkauf hat sie keine. Sie selbst hat sich Stoffmasken nähen lassen. Das Tragen findet sie gewöhnungsbedürftig. "Vor allem, wenn man etwas schreiben möchte, stört die Maske ein wenig", meint sie. Die Maskenpflicht findet sie aber wichtig. "Damit man niemanden ansteckt und wir uns gegenseitig schützen."

> 12.25 Uhr, Leimen, Pen-&-Paper-Shop mit Postservice: Um die Mittagszeit herrscht in der Filiale in der Rathausstraße ein Kommen und Gehen. Ausnahmslos alle Kunden tragen Mundschutz. Norbert Hooks, der frühere Verbindungsoffizier, der viel zur deutsch-amerikanischen Freundschaft in der Region beigetragen hat, sucht gerade nach einer Geburtstagskarte – dabei trägt er eine Alltagsmaske. Dass die Landesregierung die Maskenpflicht eingeführt hat, findet der Leimener sehr vernünftig. "Wir müssen alle dazu beitragen, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken", sagt er. Am Postschalter des Pen-&-Paper-Shops kann Mitarbeiterin Nicole Büssecker nur Erfreuliches berichten: "Ich bin echt positiv überrascht, dass sich bisher alle Kunden daran halten und eine Gesichtsmaske tragen. Wir mussten noch keinen abweisen." Wenn jemand ohne Mundschutz am Schalter stehen würde, wäre das nicht weiter dramatisch: Der Postshop bietet Einwegmasken zum Kauf an. Für Nicole Büssecker ist das Tragen eines Mundschutzes zwar ungewohnt. "Aber man fühlt sich auch sicherer, dass man niemanden ansteckt."