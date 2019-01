Wiesenbach. (ke) Bekommen Verkehrssünder weiterhin Knöllchen? Darüber hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung zu entscheiden. Genauer gesagt ging es um die Frage: Leiht sich Wiesenbach weiter den Gemeindevollzugsdienst (GVD) von Neckargemünd dafür aus?

Dazu ein Rückblick: Als die Sanierung der Wiesenbacher Hauptstraße im März 2016 kurz bevorstand, wurde der Gemeindevollzugsdienst eingeführt. Anfangs erledigte dies stundenweise ein Kontrolleur der Gemeinde Meckesheim. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der der örtlichen Umleitungsstrecke und der Einhaltung des dort geltenden Halteverbots.

Des Weiteren wurde immer wieder im Gemeinderat das teilweise rücksichtslose Parken auf den Gehwegen angesprochen, vor allem in der Hauptstraße und der Bammentaler Straße. Eine Kontrolle zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Fußgänger und Behinderten stand häufiger im Raum. Daher erfolgte die Überwachung durch den GVD im gesamten Ort. Schnell wurden erste Erfolge sichtbar.

Seit März 2018 leiht sich Wiesenbach GVD-Personal von der Stadt Neckargemünd. Aufgrund der Debatten in vergangenen Ratssitzungen über den Einsatz und die Vorgehensweise des GVD sollte nun nach dem Willen der Gemeindeverwaltung ein erneuter Beschluss gefasst werden, ob und wie es mit dem Gemeindevollzugsdienst weitergeht.

Vonseiten der Verwaltung habe sich das Ahnden der Parkverstöße mittlerweile eingespielt, sagte Bürgermeister Eric Grabenbauer: "Wir sind der Meinung, dass sich nach Beendigung der Kontrollen das Parkverhalten der Autofahrer wieder rasch ändern würde." Zu dem seit der Einführung des GVD angefallenen jährlichen Defizit von rund 6500 Euro vermerkte der Rathauschef: "Dass der Gemeindevollzugsdienst nicht gewinnbringend eingesetzt werden kann, war aber von Anfang an bewusst."

Jürgen Berger (SPD) äußerte sich "insgesamt sehr zufrieden" über den GVD. Die Überwachung habe sich "gelohnt". Markus Bühler (Grüne) war sich sicher: "Ohne Druck wird es wieder chaotisch; wir sollen weiter unbefristet kontrollieren." Er fügte die Frage an: "Was wäre die Alternative?" Sein Fraktionskollege Wolfgang Arnold führte kritische Situationen an: "Ältere Leute sind viel mit dem Rollator unterwegs und müssen auf die Straße ausweichen - das ist ein Unding."

In Richtung der Parksünder meinte er: "Es muss wehtun." Wolfgang Hannemann (CDU) sprach den ausgeprägten Paketdienst an, der meist "mit Behinderung" parke. Auch Michael Grimm (CDU) und Udo Karoff (FWV) sprachen sich für die Fortführung des GVD aus, denn fehlender Kontrolldruck führe wieder zum "alten Zustand".

Gernot Echner (FWV) schloss sich der sich abzeichnenden Mehrheit für die Weiterführung der Überwachung nicht an. Er fand: "Wir brauchen nicht weiter den GVD und sollten eine Zeit lang darauf verzichten." Michael Karolus (CDU) schlug vor, den Vollzugsdienst für ein halbes Jahr "auszusetzen" und danach neu zu entscheiden.

Schließlich beschloss der Gemeinderat mit zehn gegen drei Stimmen die GVD-Personalleihe über die Stadt Neckargemünd auf unbestimmte Zeit.