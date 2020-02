Dossenheim. (dw) Die Gemeinde rüstet sich für den Ernstfall, der hier als "Stromausfall" oder "Starkregenereignisse" bereits aufgetreten ist und auch in Zukunft auftreten kann. In öffentlicher Sitzung stimmte der Gemeinderat geschlossen zu, für die zu erstellenden Notfallpläne Beratungsleistungen der "Energie Baden-Württemberg (EnBW)" in Anspruch zu nehmen. Dafür fallen außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von rund 15.000 Euro an. Das Landeskatastrophenschutzgesetz schreibt die Entwicklung solcher Pläne vor.

Gemeinderäte, darunter Matthias Harbarth (CDU), wunderten sich, warum so schnell nach Verabschiedung des Haushalts eine erste außerplanmäßige Ausgabe ins Haus stehe. Matthias Delbrück (Grüne) wollte wissen, warum gerade die EnBW zum Zug kommen solle. Bürgermeister David Faulhaber verwies auf die Kompetenzen des Unternehmens und bereits geführte Gespräche. Die außerplanmäßige Ausgabe sah er angesichts eines finanziellen Spielraums von 280.000 Euro als unproblematisch an. Grundsätzlich begrüßten die Fraktionen die Erstellung von Notfallplänen.

Der Ernstfall umfasst allerdings einiges mehr. Die Freiwillige Feuerwehr hatte auf ihrer Hauptversammlung 2019 noch eine fehlende Notstromversorgung angemahnt. Ein Jahr später konnte die Wehr, die bei Katastrophen qua Amt mit im Boot sitzt, Vollzug melden. Im Feuerwehrgerätehaus ist man nun für diesen Fall gewappnet.

Noch offen ist die Ausstattung mit einer Sirenenanlage. Die Kommunen seien verpflichtet eine "geeignete Alarmierung" vorzuhalten, so Thomas Schiller, im Rathaus als Fachbereichsleiter "Bürgerdienste" dafür verantwortlich. Er geht vom Beginn des Aufbaus des Sirenensystems noch in diesem Jahr aus. 2021 könnte es zum Abschluss gebracht werden. Vorbei wären dann die Zeiten, dass die Feuerwehr durch Dossenheim fährt und die Bevölkerung per Lautsprecher warnt. So geschehen vor einem Jahr, als das blau gefärbte Trinkwasser für viel Aufregung gesorgt hatte.

Vorbild sei Karlsruhe. Die Stadt erneuerte 2016 ihr Sirenennetz. Dort wurden 46 Sirenenanlagen aufgebaut. In Heidelberg, wie jüngst zu lesen war, geht man von 25 Standorten aus. In der Bergstraßengemeinde hofft man mit maximal drei Sirenen für den Ernstfall gerüstet zu sein. Wo diese am besten platziert werden, werde mit einer Fachfirma geklärt, so Schiller weiter.

Derzeit hofft die Gemeinde auch auf eine Zusammenarbeit mit der in der Gutenbergstraße ansässigen "Evonik Industries", früher Technochemie. "Betreiber von Anlagen mit besonderem Gefahrenpotenzial" können per Katastrophenschutzgesetz dazu verpflichtet werden, "Sirenen zur Warnung und Unterrichtung der Bevölkerung innerhalb und außerhalb des Betriebsgeländes aufzubauen, zu unterhalten und bei Bedarf zu betreiben". Ein Synergieeffekt im Bereich Alarmierung der Bevölkerung werde angestrebt.