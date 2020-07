Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Seinen letzten Gottesdienst für die Gemeinde Gaiberg hielt der katholische Pfarrer Karl Endisch mitten in der Natur am Kraichgaublick. Von dort hat man eine unbeschreiblich schöne Fernsicht auf die Region, ihre Felder, Wiesen und Wälder. Genau dieses Bild war es, das Endisch einst dazu brachte, Pfarrer in der Region rund um Heidelberg zu sein, wie er verriet. Nun war es ein ökumenischer Klappstuhlgottesdienst, der mit Pfarrer Johannes Beisel durchgeführt und vom Posaunenchor Gaiberg-Gauangelloch begleitet wurde.

Mit 70 Jahren geht Pfarrer Karl Endisch in den Ruhestand. Es zieht ihn in die Heimat, in die Karlsruher Gegend nach Ettlingen. Noch ist er aber etwa drei Wochen hier und verabschiedet sich nach und nach. In den vergangenen 15 Jahren war Karl Endisch für die Gemeinden Bammental, Wiesenbach und Gaiberg zuständig. Man hat ihn aber auch in Lobbachs Ortsteil Lobenfeld, bei Gottesdiensten in der katholischen Kirche oder beim dortigen Seniorennachmittag gesehen.

Rund 100 Gläubige – überwiegend Gaiberger – waren zu Endischs Abschiedsgottesdienst gekommen. Die Stimmung war gelöst, wenngleich auch ein wenig Wehmut mitschwang. Man saß auf Stühlen, Decken oder direkt auf der Wiese und genoss das Wort Gottes und das Wort Karl Endischs. "Wir sehen uns in alternder Frische sicherlich mal wieder", frotzelte Endisch. Sollte jemand in Ettlingen sein, sei er bereit den Stadtführer dort zu mimen, bot er an. Man könnte aber auch auf eine Tasse Kaffee bei ihm vorbeikommen und ihm ein wenig im Garten helfen, fügte er augenzwinkernd hinzu.

Die Menschen hier hätten das Herz am rechten Fleck und ihm viel gegeben. Der Pfarrer gab zu, dass die Seelsorge natürlich nicht immer einfach sei und nicht immer schöne Themen mit sich bringe. Das Glas sei aber immer halb voll und nicht halb leer. Endischs Predigt drehte sich um den Samen der Erde und die daraus resultierenden Frucht, die allerdings oftmals an einen dünnen Ast hänge. Karl Endisch dankte allen für die schöne Zeit in den vergangenen Jahren und bekam viel Applaus.

Auch der evangelische Pfarrer Johannes Beisel würdigte das Tun und Schaffen Endischs. Die beiden hatten des Öfteren gemeinsam ökumenische Gottesdienste durchgeführt. Als Erinnerung schenkte Beisel Endisch ein selbst gezeichnetes Bild, das ein Kreuz mit Gottes Auge zeigt. Zum Schluss sprach der scheidende Pfarrer den Segen für alle.

Pfarrer Karl Endisch wurde 1950 in Ettlingen bei Karlsruhe geboren und erhielt 1975 in Freiburg die Priesterweihe. Den Weg zu Gott hatte er als Ministrant gefunden. Er wusste früh, dass das Priesterdasein das ist, wonach sein Herz strebt. Endisch war zweieinhalb Jahre als Kaplan in Sinsheim tätig, danach fünfeinhalb Jahre Jugendpfarrer in Freiburg. Darauf folgten zwölf Jahre als Pfarrer in Karlsruhe, zehn Jahre in Freiburg und schließlich 15 Jahre in der Region rund um Heidelberg. Die kommissarische Nachfolge Endischs tritt der in Rumänien geborene Pfarrer Tibor Szeles an, der für die Seelsorgeeinheit Neckartal-Elsenz tätig ist.