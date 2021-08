Gaiberg. (agdo) Ab sofort gibt es ein wahres öffentliches Kinderparadies in den Petersgärten beim Kindergarten Bergnest: einen nagelneuen Spielplatz. Gestiftet wurde er von Gaibergs Ehrenbürger Manfred Lautenschläger und seine Frau Angelika und nun feierlich eröffnet.

Heute sei ein besonderer Tag, auf den sich alle gefreut haben, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel bei der offiziellen Einweihung. Der Andrang war enorm. Gekommen waren viele Familien mit Kindern, etliche Gemeinderäte und natürlich Manfred Lautenschläger mit seiner Frau Angelika. Nachdem vor einigen Monaten schon der ebenfalls von der Familie Lautenschläger gestiftete Spielplatz an der Panoramastraße neu gestaltet worden war, freue man sich einen weiteren tollen Spielplatz im Ort zu haben, sagte Müller-Vogel – wobei dieser hier einem Paradies gleiche.

"Der Spielplatz ist nicht nur Treffpunkt für Familien, auch für die Kinder vom Kindergarten Bergnest bietet er täglich einen erweiterten Spielraum neben dem Außengelände", sagte Petra Huber-Dasting, die Kindergartenleiterin. Ein soziales wertgeschätztes Miteinander zu pflegen und zu ermöglichen, sei gerade im Jahr 2021 ein hohes Gut und helfe, Freundschaften zu bilden sowie zu pflegen. Im Namen aller bedankte sich Huber-Dasting bei den Lautenschlägers, die sich nicht nur in Gaiberg, sondern auch in der Region für Kinder und Familien einsetzen. Vor einigen Jahren habe man das Glück gehabt, im Bergnest Enkel der Familie Lautenschläger betreuen zu dürfen, so Huber-Dasting. Von den Kindern gab es ein dickes Dankeschön: Sie überreichten Manfred und Angelika Lautenschläger ein selbst gestaltetes Gemälde.

Er sei erleichtert, dass nun das Neubaugebiet verwirklicht werde, betonte Manfred Lautenschläger. Ihm hätten die zurückgehenden Zahlen in der Schule und im Kindergarten Bauchschmerzen bereitet. Nun hoffe er, dass sich aufgrund der neuen Familien beide Einrichtungen wieder füllen.

Dann war der große Moment gekommen: Das symbolische Band wurde von einigen Kindern, Bürgermeisterin Müller-Vogel und Familie Lautenschläger durchgeschnitten. Der Spielplatz war somit offiziell eröffnet.

Zuvor hatten Kindergartenkinder mit einem Lied die Herzen aller erfreut: "Auf dem Spielplatz, da spiele ich gleich los. Auf dem Spielplatz, auf dem Spielplatz, da fühle ich mich groß". Der Liedtext war buchstäblich Programm, denn alle Spielgeräte wurden sogleich in Beschlag genommen. Neben einer Seilbahn, die sich direkt großer Beliebtheit erfreute, gibt es in den Petersgärten ein Spinnennetz, eine lange Rutsche und Schaukeln sowie einen Sandkasten. Über diesem soll zudem demnächst noch ein Sonnenschutz installiert werden.