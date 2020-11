Soll bald saniert werden: das Gaiberger Rathaus in der Hauptstraße. Foto: A. Dorn

Gaiberg. (agdo) Mit der Sanierung des Rathauses steht in Gaiberg ein großes Projekt in den Startlöchern. "Das Thema wird konkreter", sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Dort ging es auch um die Vergaben von verschiedenen Sanierungsmaßnahmen.

Die Sanierung des Rathauses soll rund drei Millionen Euro kosten. Zuschüsse werden in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro erwartet. Die Sanierung soll in 19 Monaten über die Bühne gehen und damit – zumindest laut Plan – im August 2022 fertig sein. Ein Karlsruher Büro für Baukonstruktionen hatte die öffentliche Ausschreibung gestartet, die eingegangenen Angebote bearbeitet und den Räten schlussendlich die jeweiligen Firmen empfohlen.

Den Zuschlag für die Rückbau-, Erd- Beton- und Mauerarbeiten mit einer Höhe von rund 103.000 Euro bekam die Firma Bautec Bauen aus Speyer. Diese umfassen auch den Einbau eines Aufzugsschachts. Die Firma Holzbau Lang in Heidelberg soll für rund 270.000 Euro die Zimmerer- und Holzbauarbeiten übernehmen, darunter auch das Dach und die Dachfenster. Die Gerüstarbeiten für rund 41.000 Euro werden von der Firma Burkart Gerüstbau aus Rheinstetten ausgeführt.

Weiterhin bekam die Rauenberger Firma Wiesendanger den Zuschlag für die Dachdeckungsarbeiten in Höhe von rund 41.600 Euro sowie für 37.000 Euro umfassende Klempnerarbeiten. Die Firma Schmitt aus Neckargemünd soll alles rund um Sanitär-, Lüftungs- und Heizungsmaßnahmen erledigen. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund 92.000 Euro. De Firma Lochbühler Aufzüge aus Mannheim bekam den Zuschlag für einen Personenaufzug in Höhe von rund 64.500 Euro zu installieren. Die mit 68.000 Euro angesetzten Verglaserarbeiten führt die Schreinerei Peter Knupfer aus Uttenweiler-Dentingen aus und die Tischlerarbeiten übernimmt für rund 28.000 Euro die Firma "Rohrbacher Holzwerkstätte Becker" aus Heidelberg. Für die Elektroinstallationen – darunter Stark- sowie Schwachstrom und Innen- sowie Außenbeleuchtung – bekam die Nußlocher Firma Schweickert den Zuschlag in Höhe von rund 267.200 Euro.

Um die Naturwerksteinarbeiten wird sich die Firma Erban Naturstein aus Neckargemünd kümmern, um die restauratorische Natursteinreinigung mit Kosten in Höhe von rund 17.500 Euro die Firma Bahr aus Wertheim. Ohne zu diskutieren gab es von den Räten für die Auftragsvergaben jeweils einstimmig grünes Licht.