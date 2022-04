Gaiberg. (lew) Die Gemeinde Gaiberg hat die Reißleine gezogen: Mit der Einstellung des Angebots eines monatlichen Papiercontainers auf dem Festplatz reagiert die Kommune auf das Fehlverhalten eines Teils der Container-Nutzer. Wie Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel auf RNZ-Nachfrage bestätigte, gilt die Einstellung des Angebots ab dem nächsten Monat – sprich: Bereits im Mai wird kein Container für Altpapier und Kartonagen mehr am Festplatz zu finden sein.

Die Gemeindeverwaltung begründet diesen Schritt mit "Ärger wegen falsch entsorgten Abfalls, unzerkleinerten Kartons und falscher Befüllung des Containers". Von ortsfremden Personen seien zum Teil ganze Transporterladungen an Kartons entsorgt worden, zudem habe man Kinder beim Spielen im Container beobachtet. All das sei nicht Sinn und Zweck des Containers. Bislang hatte die AVR meist in der zweiten Woche eines Monats für drei Tage den Container aufgestellt. Als Alternative wird den Gaibergern nun die kostenlose Hochstufung auf die größere Version der Grüne Tonne plus zur Wiederverwertung empfohlen.