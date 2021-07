Seit der Sperrung der Ortsdurchfahrt herrscht in der Haupt-, der Schwäbisch-Hall- und der Panoramastraße viel mehr Verkehr. Um das Ausweichen von Autos bei Gegenverkehr auf Gehwege zu verhindern, wurden Blumenkübel und ein Warndreieck aufgestellt. Fotos: Alex

Von Christoph Moll

Gaiberg. "Selbsthilfe wegen Überforderung der Ordnungsbehörden – bitte nicht über den Gehweg fahren! Mütter mit Kinderwagen werden dadurch gefährdet!" Dies steht auf einem Zettel an einem Warndreieck, das zuletzt immer wieder an der innerörtlichen "Umleitungsstrecke" für die seit Mai 2021 und wohl noch bis Juni 2022 gesperrte L600-Ortsdurchfahrt auftauchte. Dabei ist diese Strecke offiziell gar nicht als Umleitung ausgewiesen. Dennoch rollt der Verkehr durch die Haupt-, die Schwäbisch-Hall- und die Panoramastraße. Und hier gehen nun die Anwohner nicht nur auf die Barrikaden, sondern sie errichten auch welche. Vor Kurzem stellten mehrere Anwohner Blumenkübel, Holzpflöcke und eingangs erwähntes Warndreieck auf, um das Befahren von Gehwegen zu verhindern.

Herbert Cohen hat diese Aktion "wohlwollend begleitet", wie er sagt. "Es war nie davon die Rede, dass sich der Verkehr über ein Jahr lang durchs Wohngebiet wälzen soll", kritisiert er. Nun sei es aber so, da die offizielle weiträumige Umleitungsstrecke über Gauangelloch, Schatthausen und Mauer "ausreichend ignoriert" werde. "Die Landesstraße mit dem Durchgangsverkehr verläuft nun durch unser Wohngebiet", klagt Cohen, der etwa 2000 Autos täglich schätzt. "Es ist eine unerträgliche Situation."

Seit der Sperrung der Ortsdurchfahrt herrscht in der Haupt-, der Schwäbisch-Hall- und der Panoramastraße viel mehr Verkehr. Um das Ausweichen von Autos bei Gegenverkehr auf Gehwege zu verhindern, wurden Blumenkübel und ein Warndreieck aufgestellt. Foto: Alex

Anwohnerin Marion Schäfer hat selbst schon gefährliche Situationen erlebt und erfahren, dass bereits drei Katzen überfahren wurden. Da die Schwäbisch-Hall-Straße recht schmal sei und auf einer Seite noch Autos parken, komme es zu gefährlichen Situationen. Autos müssten bei Begegnungsverkehr auf Gehwege ausweichen. "Fußgänger landen dann entweder auf dem Auto oder im Vorgarten", meint sie. Noch kritischer werde es, wenn sich zwei Linienbusse begegnen. Schäfer hatte sich mit mehreren Nachbarn an der Blumenkübel-Barrikade beteiligt. "Dann kam die Polizei und hat gesagt, dass wir nichts auf den Gehweg stellen dürfen", erzählt sie. "Denn wenn ein Schaden an einem Auto entsteht, wären wir schuld."

Anwohnerin Ariane Glaser beklagt zudem, dass nicht Tempo 30, sondern viel zu schnell gefahren wird. "Es ist nun noch schlimmer geworden", erzählt die Mutter zweier Kinder. "Wir haben Angst um deren Leben." Auch sie habe schon Mülltonnen auf den Gehweg gestellt, als andere Kinder zu Besuch waren. "Es wird zudem nicht auf die Rechts-vor-links-Regel geachtet", ergänzt Elena Prohorov. "Es ist rücksichtslos geworden."

"Die Autofahrer sind genervt und teilweise extrem aggressiv", meint Rainer Ellering, der von einem "besonderen Erlebnis" berichtet: In der Hauptstraße hatte er eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit einem jungen Autofahrer, der mit 65 auf dem Tacho "wie ein Verrückter gerast" sei. Dieser habe sogar versucht, ihm einen Schlag mit dem Ellenbogen zu verpassen, erzählt Ellering. Der Verkehr habe zwar zuletzt abgenommen, doch nun werde dafür noch schneller gefahren. Anwohnerin Hannelore Storch berichtet noch, dass die Sportplatzstraße zuletzt als Abkürzung missbraucht wurde. "Hier wird immer noch viel zu schnell gefahren." Einig sind sich alle: Die Straßen sollen nur noch von Anliegern befahren werden dürfen – und das müsse auch kontrolliert werden.

Doch das ist gar nicht so einfach, wie Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel berichtet. Denn die Gemeinde selbst darf nicht in den Verkehr eingreifen und auch nicht blitzen. Zuständig ist das Landratsamt in Heidelberg. "Es hat schon Nachbesserungen gegeben", betont Müller-Vogel. Und es seien weitere Maßnahmen beschlossen worden. Schon vor Längerem wurden die Straße Krautäcker, die Blumenstraße und der Georg-Müller-Weg auf der anderen Seite der gesperrten Ortsdurchfahrt zu Anliegerstraßen deklariert. Neu ist, dass nun auch die Sportplatzstraße nur noch von Anliegern befahren werden darf. Dies sei aber nur möglich gewesen, da diese als Schulweg ausgewiesen sei. Anders sei es mit der Haupt-, der Schwäbisch-Hall- und der Panoramastraße. Es könne nicht ganz Gaiberg nur für Anlieger befahrbar sein.

"Wir können es nicht jedem Recht machen", meint Müller-Vogel. Wenn in einer Straße Ruhe herrsche, rolle mehr Verkehr durch andere Straßen. "Dann fühlen sich manche wie Gaiberger zweiter Klasse", weiß die Bürgermeisterin. Müller-Vogel berichtet von bösen Anrufen, die sie erhalten habe. Von Blockade-Aktionen rät sie ab – ebenso wie vom Anhalten von Autos mit "fremdem" Kennzeichen. Sie hofft, dass der Verkehr weiter abnimmt, wie sie es an ihrem Haus in der Bammentaler Straße erlebe. Sie sagt aber auch: "Die Baustelle geht nicht weg, der Verkehr muss irgendwo hin."

Eine gute Nachricht hat sie aber noch: Die Parkverbote auf betroffenen Straßen sollen erweitert werden, sodass Autos mehr Platz haben und nicht mehr auf den Gehweg ausweichen müssen. Dabei sind die Parkmöglichkeiten eigentlich erwünscht, da ohne sie freie Bahn herrscht und noch schneller gefahren wird ...