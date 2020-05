Gaiberg. (luw) Eine Radfahrerin ist auf einer Mountainbike-Strecke im Gaiberger Wald gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus, um die Frau zu suchen.

"Ein Begleiter der Frau hatte den Notruf gewählt", erklärte am Montag der stellvertretende Feuerwehrkommandant Gerd Renner auf RNZ-Nachfrage. "Das Hauptproblem war, die Person aufzufinden."

Aus dem Notruf gingen nämlich nur die Ortsangabe "Gaiberger Weg" und die Info "Mountainbike-Unfall" hervor. "Wir hatten aber zum Glück schon eine Idee, wo das sein könnte", so Renner mit Blick auf die beliebte "Singletrail"-Mountainbike-Strecke zwischen dem Parkplatz "Drei Eichen" und dem Saatschulweg. Also gingen die Kameraden zu Fuß in den Wald. "Nach etwa zehn bis 15 Minuten hatten wir die Frau gefunden."

Offenbar sei die Mountainbikerin beim Fahren auf einer Sprungschanze gestürzt, wie die Feuerwehr erklärte. Vor Ort habe zunächst ein Verdacht auf Beckenbruch bestanden.

"Hinterher stellte sich heraus, dass sie einen Schlüsselbeinbruch und eine Rippenprellung erlitten hat", sagte Renner. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt legten die Feuerwehrleute die Frau auf eine Spezialtrage namens "Spineboard". Darauf trugen sie sie laut Renner etwa 100 Meter zum nächstgelegenen Ort im Wald, der mit einem Löschfahrzeug erreichbar war. Damit wiederum brachten die Kameraden die Frau zu einem Rettungswagen, der sie dann in eine Klinik fuhr.