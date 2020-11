Gaiberg. (cm) Schnell behoben war ein Wasserrohrbruch im hinteren Bereich der Hauptstraße am Montag. Wie die Gemeinde mitteilte, musste die Wasserversorgung ab der Einmündung der Schwäbisch-Hall-Straße bis zum Bärenbrunnen abgestellt werden. Hauptamtsleiter Alexander Wenning sagte, dass eine Zuleitung zu einem Hausanschluss ein Leck hatte. Der Schaden fiel bereits nachts auf, da es einen ungewöhnlich hohen Wasserverbrauch gab. Am Morgen wurde der Gemeinde gemeldet, dass Wasser auf einem Gehweg durch das Pflaster quillt. Laut Wenning wurden der Bereich aufgegraben und der betroffene Hausanschluss stillgelegt, sodass nur ein Gebäude ohne Wasser war. Dies sei aber kein Problem gewesen, da der Eigentümer nebenan noch ein Haus habe. Die betroffenen rund 40 Haushalte seien bereits nach etwa einer Stunde wieder versorgt gewesen. Die Baugrube wurde vorübergehend mit Stahlplatten abgedeckt und soll am Mittwoch geschlossen sein.