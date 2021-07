Gaiberg. (agdo) "Uns ist der Kragen geplatzt", sagt Hans Renner. Ein anonymes Schreiben erzürnt den 80-Jährigen. Es gebe Menschen, die alles selbstverständlich nehmen, sich zudem im Ton vergreifen – und dann nicht einmal den Mut haben, ihren Namen preiszugeben. Es geht um einen kleinen "Pfad", der von der Heidelberger Straße zum Friedhof führt und als Abkürzung von Friedhofsbesuchern sowie von Schulkindern als Schulweg benutzt wird. Die Gemeinde hat hier einst das Schild "Begehen auf eigene Gefahr" aufgestellt – der Hinweis besagt alles.

Der Pfad ist im Privatbesitz zweier Familien, die jedoch seit jeher nichts dagegen haben, dass der etwa 150 Meter lange "Schleichweg" von der Öffentlichkeit genutzt wird. Es ist ein nachbarschaftliches Entgegenkommen, damit Friedhofsbesucher und vor allem Schulkinder nicht entlang der stark befahrenen Hauptstraße gehen müssen. Die Eigentümer schneiden sogar mehrmals im Jahr freiwillig die Hecken, damit man den engen Weg besser passieren kann.

Doch anstatt dankbarer Worte dafür landete kürzlich ein an die Gemeinde anonym gerichtetes Schreiben im Rathaus. Dieses soll Druck auf die Eigentümer ausüben, die Hecken endlich wieder freizuschneiden. Diese reagierten prompt: "Wir haben uns daraufhin überlegt, den Weg für die Öffentlichkeit zu schließen", sagt Hans Renner, einer der Eigentümer. Dies sei möglich, denn das Durchgangsgewohnheitsrecht sei gesetzlich abgeschafft.

In der Vergangenheit wurden die Familien schon des Öfteren angegangen, doch "endlich wieder die Hecken zu schneiden". Mal in einem freundlichen, mal in einem unfreundlichen Ton. Manchmal waren die Worte auch unverschämt, erzählt der 80-Jährige.

Das an die Gemeinde gerichtete anonyme Schreiben brachte nach einem anonyme Anruf bei den Renners das Fass zum Überlaufen. Es sei nicht verständlich, dass es Menschen gibt, die Dinge als selbstverständlich erachten und zudem nicht einmal die Gründe hinterfragen. Es sei gesundheitlich nicht mehr ohne Weiteres möglich, den langen Weg freizuschneiden, sagt Renner. Zudem hätten beide Eigentümer ein gewisses Alter.

Und dann gab es einen weiteren triftigen Grund, warum die Hecken in den vergangenen Monaten nicht geschnitten wurden: Vögel haben dort gebrütet. Und während der Brutzeit ist es gesetzlich verboten, den Lebensraum der Tiere zu stören. All das habe der anonyme Verfasser des Schreibens überhaupt nicht bedacht, so Renner.

"Der Gemeinde ist viel daran gelegen, dass der Pfad für die Öffentlichkeit bestehen bleibt", sagt Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel – man suche nach Lösungen. Die Rathauschefin strebt eine Art Nachbarschaftshilfe an. Weil die Gaiberger von dem Pfad profitieren, könnte man etwa bei einer abgestimmten Aktion gemeinsam den Weg bei Bedarf freischneiden.