Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Eine einfache Lösung gegen Nilgänse gibt es nicht? "Gibt es doch", lautet die Antwort von Carsten Kresser, Schwimmmeister im Bammentaler Waldschwimmbad. Denn auch hier machten es sich die viel geschmähten Nilgänse als invasive Wildart nach Feierabend des Schwimmbadpersonals gemütlich.

Sie ließen sich auf der Liegewiese nieder und statteten den Schwimmbecken einen Besuch ab. Die Entfernung ihrer Hinterlassenschaften auf dem Steg zwischen den Becken und auf der Rasenfläche bereitete viel Arbeit ,und auf dem Grün konnte der Gänsedreck sowieso nicht zur Gänze beseitigt werden.

"Die Nilgänse beobachteten uns immer ganz genau. Sie wussten, wann wir abends gehen, und wenn wir morgens kamen, suchten sie schnell das Weite", berichtete er. Sie loszuwerden, war das Ziel, zumal die Keime im Kot der Nilgänse auch Erkrankungen verursachen könnten. Über den Winter durften sie gejagt werden, was auch eine Hilfe war, aber das hielt sie nicht von weiteren Besuchen vor dem Saisonstart im Waldschwimmbad ab.

Die Nilgänse sorgten mit ihren Hinterlassenschaften für Ärger bei Personal und Gästen. Das könnte nun ein Ende haben. Foto: Alex

Rat suchte Carsten Kresser bei den Behörden, vor allem beim Landrats- und Gesundheitsamt. Dort erhielt er die Empfehlung, die Verschmutzungen durch die Nilgänse zu dokumentieren. Auf dieser Grundlage könne man Sonderrechte zum Abschuss der Tiere erhalten.

Doch mit dieser Auskunft wollte er sich nicht zufriedengeben. Er recherchierte weiter im Internet, ob es denn keine Abhilfe gäbe, und machte sich kundig über die Nilgänse. In der Fachliteratur wird die Nilgans als dominant und aggressiv beschrieben. Ihr Revier verteidigt sie vehement gegen andere Vogelarten. Eigentlich heimisch ist sie in fast ganz Afrika. Nach Deutschland kamen die Tiere wohl in den 70er-Jahren über Großbritannien, wo sie seit dem 18. Jahrhundert als Ziergeflügel gehalten wurden. Seither ist die Nilgans-Population in Deutschland stetig angewachsen, was auch in der hohen Legeleistung dieser Wildart begründet ist.

Schwimmmeister Carsten Kresser zeigt den "Gänseschreck", der an einer 15 Meter langen Schnur befestigt ist. Foto: Haasemann-Dunka

Seit die Nilgänse sich im Bammentaler Waldschwimmbad breitmachten, verschwanden jedenfalls die Stockenten aus dem Bad. Mit denen hatten die Schwimmmeister aber überhaupt keine Probleme, wie Carsten Kresser berichtet. Er erzählt sogar von einer "Fotosession" mit einer Stockentenmutter, die das Bad mit ihren Entenküken über das Drehkreuz im Eingangsbereich verließ. "Die haben auch nie so eine Sauerei gemacht wie die Nilgänse", bedauert er deren Verschwinden.

Bei seiner Internetrecherche über Vogelabwehr in der Landwirtschaft stieß er auf eine Art Vogelscheuche, welche die Tiere nachhaltig abhalten soll. Den mit 280 Euro relativ kostengünstigen Gänseschreck wollte er jedenfalls ausprobieren. Dabei handelt es sich um einen Flugdrachen in Form eines größeren Raubvogels.

"Sogar Augen und Krallen hat der Gänseschreck", zeigte er sich nach einigen Wochen im Einsatz von der Wirksamkeit überzeugt. Schon bei geringem Wind oder Thermik hebt der Drache ab, was ein surrendes Flug-Geräusch erzeugt. Er ist über eine Drehkupplung mit einer langen Schnur an einer 15 Meter hohen, sich drehenden Stange befestigt - somit kann sich die Schnur nicht verheddern. Damit sich die Nilgänse nicht an den Standort des Flugdrachens gewöhnen, wird Carsten Kresser ihn von Zeit zu Zeit an anderer Stelle platzieren.

Bis jetzt hat der "Gänseschreck" jedenfalls beste Dienste geleistet und die Nilgänse, die auch die beiden anderen Schwimmmeister des Waldschwimmbads Hans-Peter Wiegmann und Moritz Hillme in Atem hielten, kehrten nicht zurück.