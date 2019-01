Eppelheim. (aham) Warum kostet das so viel? Diese Frage stellten einige Gemeinderäte, bekamen aber keine Antwort - und stimmten schließlich zu. Und somit ist das schuldengeplagte Eppelheim wieder um 200.000 Euro ärmer. Und eine Frage bleibt im Raum stehen: Geht es nicht auch eine Nummer kleiner?

Auslöser für die kurze Rebellion der Räte war die Außenanlage der Kindertagesstätte Friedrich Fröbel. Der Kindergarten wird derzeit neu gebaut, im März soll eben die Außenanlage angelegt werden. Dafür hatte die Heidelberger Landschaftsbaufirma ein Angebot über knapp 200.000 Euro eingereicht. Nur, was dieses genau beinhaltet, das wussten die Bürgervertreter nicht, als sie in der jüngsten Sitzung den Auftrag vergeben sollten.

"Wir müssen uns hinterfragen, warum alles so teuer ist", meinte Trudbert Orth (CDU). Der Verein Postillion würde schließlich ebenfalls eine Kindertagesstätte in Eppelheim bauen - für eine Million Euro weniger. Er habe schon mehrfach nach den Ausschreibungsunterlagen gefragt und keine bekommen. "Wir jammern, wir haben kein Geld", ärgerte sich Orth weiter. "Aber muss alles überschön und überdimensioniert sein?" Beistand erhielt er dabei von Martin Gramm (Grüne).

Bürgermeisterin Patricia Rebmann schlug daraufhin vor, den Beschluss zu vertagen und den Räten die Unterlagen zukommen zu lassen. Da hakte allerdings Bauamtsleiter Michael Benda dazwischen: "Das Angebot hat eine Bindungsfrist", gab er zu bedenken. Er wisse nicht, ob sich diese verlängern ließe. Und Alexander Pfisterer (SPD) musste schließlich feststellen: "Das ändert ja alles nichts an der Ausschreibung." Und so vergab der Gemeinderat am Ende dann doch den Auftrag - ohne zu wissen, für was genau.