Sandhausen. (lew) Wenn Deutschland heute Abend bei der Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel gegen Frankreich in das Turnier startet, streift sich Mike Kohler das blau-schwarz gestreifte Trikot mit dem gallischen Hahn auf der Brust über. Der 30-Jährige ist Frankreichfan seit er denken kann, seine Eltern kamen Ende der 1980er-Jahre aus Frankreich nach Deutschland, Mike Kohler wurde 1990 in Karlsruhe geboren. Seit 2017 arbeitet er in Sandhausen beim Sportartikelgeschäft Sport Hambrecht.

Die Leidenschaft für den Fußball sei bei ihm bereits sehr früh geweckt worden, erzählt Kohler gegenüber der RNZ. Schon mit drei Jahren habe er begonnen, im Verein zu kicken. Aktuell spielt er beim FC Weiher in der A-Klasse Bruchsal. Für das EM-Spiel, das heute um 21 Uhr in der Münchner Allianz-Arena angepfiffen wird, hat der 30-Jährige einen klaren Favoriten: "Frankreich gewinnt 3:1. Ich sehe den Kader stärker und harmonischer als den der deutschen Mannschaft."

Auch wenn er einräumt, seinem Geburtsland Deutschland zumindest einen Daumen zu drücken. Bei einem Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen seien es eben die berühmten beiden Herzen, die in seiner Brust schlagen. Große Hoffnungen setzt er in seine Lieblingsspieler Kylian Mbappé und Karim Benzema. Im Falle des Letztgenannten freut es Kohler, dass der 33-jährige Stürmer von Real Madrid nach seiner Ausmusterung 2015 von Trainer Didier Deschamps ins französische Team zurückberufen wurde.

Das Auftaktspiel für beide Mannschaften in der Gruppe F werde er "gemütlich zu Hause mit der Familie" schauen, verrät der Fußballfan. Besondere Rituale wie zum Beispiel die Zubereitung kulinarischer Köstlichkeiten oder das Öffnen einer Flasche Wein aus dem Land seiner Eltern werde es indes nicht geben im Hause Kohler: "Das, was gerade da ist, wird gegessen und getrunken." Der Fokus liege klar auf dem Sportlichen – getreu der BVB-Legende Alfred Preißler, der das Motto prägte "Entscheidend ist auf dem Platz."

Für Mike Kohler wäre nach einem Sieg der "Les Bleus" gegen die Deutschen der Gang am nächsten Tag ins Geschäft jedenfalls ein deutlich angenehmerer als im umgekehrten Fall. Denn bei Sport Hambrecht erwartet ihn unter anderem sein Arbeitskollege und "sehr guter Freund" Sven Becker, seines Zeichens Anhänger der deutschen Nationalmannschaft. Je nachdem wie das Spiel ausgeht, muss sich einer der Kollegen auf den ein oder anderen Spruch gefasst machen.