Von Anja Hammer

Eppelheim. Man hatte es schon fast vergessen: Eppelheim braucht eine Flüchtlingsunterkunft. Zwar ist der große Zustrom, wie er etwa in den Jahren 2015 und 2016 herrschte, zurückgegangen. Doch die Menschen sind da und brauchen noch immer eine Bleibe. Und: Die Stadt hat noch nicht so viele Menschen aufgenommen, wie sie eigentlich müsste.

Der Gemeinderat hatte deshalb vor über einem Jahr beschlossen, Holzhäuser anzumieten und diese neben den Tennisplätzen aufzustellen. Seither hat man kaum noch etwas davon gehört. Bis jetzt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Thema wieder ausgepackt - mit überraschendem Inhalt.

Hintergrund Abstimmung in der Gemeinderatssitzung: Das Thema Flüchtlingsunterkunft wollte Bürgermeisterin Patricia Rebmann spontan für eine neue Anstellung nutzen. Die Flüchtlingshilfe hatte nämlich einen Hausmeister für die Holzhäuser vorgeschlagen. Über diese Idee wollte Rebmann direkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung abstimmen lassen - ohne dass das auf der Tagesordnung [+] Lesen Sie mehr Abstimmung in der Gemeinderatssitzung: Das Thema Flüchtlingsunterkunft wollte Bürgermeisterin Patricia Rebmann spontan für eine neue Anstellung nutzen. Die Flüchtlingshilfe hatte nämlich einen Hausmeister für die Holzhäuser vorgeschlagen. Über diese Idee wollte Rebmann direkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung abstimmen lassen - ohne dass das auf der Tagesordnung gestanden wäre. Sebastian Unglaube (Grüne) war dagegen: "Ich hätte gerne Zahlen", sagte er. Rebmann beantragte dennoch eine Abstimmung darüber, ob es zur Abstimmung kommt. Ergebnis: Stimmpatt. "Also stimmen wir ab, dann ist die Stelle für vier Jahre genehmigt", meinte Rebmann lächelnd. Unglaube dazu: "Und wenn wir dagegen sind, dann darf für ein halbes Jahr keine andere Entscheidung getroffen werden?" Rebmann bejahte. Im Saal brach Gemurmel aus. Jürgen Geschwill (SPD) schlug vor, die Hausmeister-Stelle mit dem Gemeindevollzugsdienst zu kombinieren, was seine Fraktionskollegin Renate Schmidt aufgriff. Trudbert Orth (CDU) mahnte: "Langsam, langsam, am Ende haben wir einen Generaldirektor angestellt." Das Gemurmel wurde stärker. Und Rebmann musste einsehen, dass eine solche Spontanabstimmung nichts bringt: "Wir entscheiden das in der nächsten Sitzung." (aham)

Dazu braucht es einen Blick zurück: Als die Zahl der Ankommenden täglich stieg, suchte der Rhein-Neckar-Kreis händeringend Unterkünfte. Denn die Kreisbehörde war zunächst zuständig. In Eppelheim wurde sie fündig und mietete ein Gebäude in der Lilienthalstraße an. Zu welchem Preis wurde zwar nie bekannt, billig war es jedoch nicht. Dies bestätigte sich, als Eppelheim selbst nach einer Unterkunft suchte. Die Stadt liebäugelte mit dem Gebäude in der Lilienthalstraße und trat in Verhandlungen mit dem Kreis.

Der ließ auch mit sich reden und bot an, dass Eppelheim die Immobilie zu den Konditionen übernimmt, die auch der Kreis eingegangen war. Doch den Preis fanden die Räte damals "überzogen" und "maßlos überteuert". Sie wollten nur die ortsübliche Miete zahlen - und das konnte der Kreis nicht versprechen, musste er das doch erst mit dem Land abklären. Also besorgte Eppelheim die Holzhäuser und man hörte nichts mehr davon.

"Das Land hat sich bewegt", verkündete Bürgermeisterin Patricia Rebmann nun. Die Stadt könne das Gebäude in der Lilienthalstraßen nun zur ortsüblichen Miete erhalten. Daraufhin habe die Stadt den Lieferanten der Holzhäuser kontaktiert und gefragt, zu welchen Bedingungen man aus dem Vertrag aussteigen könnte. Ergebnis: 423.000 Euro macht die Firma geltend. Zudem noch 100.000 Euro dafür, dass sie die Holzhäuser so lange einlagern musste.

Denn eigentlich sollten die Häuser schon längst stehen. Mit der dazugehörigen Baugenehmigung dauerte es aber wesentlich länger als gedacht. Einsprüche von Nachbarn und vor allem der Naturschutz zogen das Verfahren in die Länge. Jetzt ist das Genehmigungsverfahren durch: "Wir erwarten die Genehmigung in den nächsten Tagen", so Rebmann gegenüber der RNZ.

Angesichts der geforderten Kosten für die Holzhäuser - wobei die Stadt die Lagerkosten nicht hinnehmen werde, so die Eppelheimer Bürgermeisterin - sei die Anmietung der Lilienstraße definitiv teurer. Und zwar um 130.000 Euro auf vier Jahre gesehen.

Bei all dem handelte es sich lediglich um eine Information an die Stadträte. Diese gingen aber von einem Beschluss aus und so nahmen die Fraktionssprecher Stellung. Bis auf die Fraktion aus Eppelheimer Liste und FDP sprachen sich alle für die Holzhäuser aus. Bernd Binsch (EL/FDP) aber meinte: "Die Lilienthalstraße hätte Vorteile - sie ist bewährt."

Das wollte Rebmann nicht so stehen lassen und berichtete von einem Gespräch mit der Flüchtlingshilfe. "Diese hält die Lilienthalstraße für nicht geeignet." Zudem hätte sie noch weitere Impulse von den Ehrenamtlichen mitbekommen.