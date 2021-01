Von Christoph Moll

Neckarsteinach/Neckargemünd/Schönau. Die Politiker haben in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass Kitas zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen bleiben müssen. Höchstens eine Notbetreuung könne angeboten werden. Wer nun denkt, dass in den Kitas gähnende Leere herrscht, liegt falsch. Insbesondere in Neckarsteinach ist viel los, denn in Hessen sind die Hürden für eine Betreuung niedriger als in Baden-Württemberg, wo Eltern eine Bescheinigung vom Arbeitgeber benötigen, dass sie unverzichtbar am Arbeitsplatz sind. In Hessen wird das nicht gefordert.

Im badischen Neckargemünd werden derzeit laut Stadtsprecherin Petra Polte in den drei städtischen Kitas und Kindergärten 59 von 162 Kindern betreut, was rund 36 Prozent entspricht. Etwas niedriger ist die Quote im ebenfalls badischen Schönau, wo sich laut Bürgermeister Matthias Frick 31 Buben und Mädchen und somit 30 Prozent aller Kinder in der Notbetreuung befinden.

Deutlich höher ist die Quote im hessischen Neckarsteinach. "Wir reden nicht von einer Notbetreuung", erklärt Rebecca Brettel-Schäfer, die Leiterin der städtischen Kita "Abenteuerland" im Stadtteil Darsberg: "Wir sind fast im Normalbetrieb." Nach den Weihnachtsferien standen 32 der 44 angemeldeten Kinder auf der Matte – also fast drei Viertel. Von den zehn unter Dreijährigen waren fast alle Kinder da, obwohl derzeit nur maximal sieben betreut werden sollen. Bei den über Dreijährigen waren in beiden Gruppen etwa 12 der 20 Plätze belegt – empfohlen sind hier maximal zehn. "Das komplette 14-köpfige Team musste anwesend sein", erzählt Brettel-Schäfer. "Es war schwer, das zu vermitteln."

Um die Zahlen zu senken, wurden die Eltern angeschrieben. "Wir sehen aber die Not der Eltern: Viele sind berufstätig und auf die Betreuung angewiesen", weiß die Leiterin. "Und wir bieten diese gerne an, doch bei einigen Eltern war noch Spielraum." Tatsächlich fanden einige Lösungen, damit ihr Kind tageweise zu Hause bleiben kann. Zuletzt waren es noch 28 Kinder und somit 64 Prozent. "Das ist tragbar und machbar."

Etwas neidisch blickt Brettel-Schäfer ins Nachbarbundesland, wo die Regelungen eindeutiger seien. "Bei uns gibt es meist nur Empfehlungen und keine klaren Ansagen", sagt die Kita-Leiterin. "Das ist schade." Trotzdem sehe man sich "nicht groß in Gefahr". Die Hygienemaßnahmen seien gut und die Stadt habe Luftfilter angeschafft. "Wir sehnen uns aber nach einem Betrieb ohne Einschränkungen, in dem auch die Eltern wieder herein dürfen", so Brettel-Schäfer.

Etwas entspannter ist die Situation in der evangelischen Kita "Schatzinsel". Die Einrichtung ist nach dem Brand des Gebäudes vor zwei Jahren derzeit in Containern beim Sportgelände in Neckarsteinach untergebracht und erhält bald in der Nähe ein neues Domizil.

"Wir haben an die Eltern appelliert, ihre Kinder zu Hause zu betreuen", berichtet Leiterin Iris Lenz. Ob wirklich eine Betreuung notwendig sei, dürfe man nicht nachfragen. "Wir haben aber zum Glück ganz rücksichtsvolle Eltern", freut sich Lenz. Bei den unter Dreijährigen waren zuletzt neun der 23 angemeldeten Kinder in zwei Gruppen anwesend und bei den über Dreijährigen zwölf der insgesamt 45 Kinder ebenfalls in zwei Gruppen, was einer Auslastung von rund 31 Prozent entspricht. "Da liegen wir ganz gut und wir fühlen uns sicher", meint Lenz. "Wir mussten nicht aktiv werden und an die Eltern appellieren." Auch Lenz beklagt unterschiedliche Regelung zwischen den Bundesländern. Einige Kolleginnen arbeiten derzeit sogar im Homeoffice und arbeiten dort in der Qualitätsentwicklung sowie kontaktieren Kinder per Video, die derzeit zu Hause von ihren Eltern betreut werden.

Bürgermeister Herold Pfeifer freut sich, dass die Betreuungszahlen – insbesondere im "Abenteuerland" – nun etwas niedriger sind. "Das Betreuungsangebot wurde ausgenutzt", sagt er. "Drei Viertel waren eindeutig zu viel." Viele Eltern seien einsichtig und vernünftig, so der Bürgermeister. "Es geht auch darum, die Erzieherinnen zu schützen." Zu den Vorgaben der Landesregierung sagt Pfeifer lediglich: "Das ist alles so gewollt, ich habe da keine Gefühle." Jede Regelung habe Vor- und Nachteile.