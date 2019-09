Mauer. (luw) Explosionsgefahr herrschte gestern Mittag in der Heidelberger Straße: Ein Bagger hatte gegen 12.30 Uhr bei Arbeiten in einem Garten eine Gasleitung „abgerissen“, wie es Christian Römmer, Einsatzleiter bei der Mauermer Feuerwehr, auf Nachfrage schilderte.

„Das Gas ist in sehr konzentrierter Form ausgetreten“, erklärte Römmer. Die Feuerwehrleute hätten den Geruch gleich nach deren Ankunft am Einsatzort wahrgenommen. Umgehend setzten die Floriansjünger Atemschutzmasken auf und evakuierten drei Mehrfamilienhäuser – darunter auch jenes, in dessen Garten der Bagger im Erdreich die Versorgungsleitung für Gas beschädigt hatte. „Insgesamt mussten ungefähr 20 bis 25 Personen ihre Wohnungen verlassen“, so Römmer. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet nach Angaben der Polizei in einem Radius von 80 Metern ab. Ein alarmierter Notdienst des zuständigen Energieversorgers MVV war innerhalb kurzer Zeit vor Ort und drehte das Gas über einen in der Straße eingelassenen sogenannten „Abschieber“ ab. Nach etwa 15 Minuten war die Gefahr gebannt. Die Feuerwehr sorgte in der Zwischenzeit für den Brandschutz: „Wir haben aufgepasst, dass zum Beispiel niemand in der Nähe rauchend vorbeiläuft“, sagte Römmer.

Die Wehr war insgesamt mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Der Verkehr in der Heidelberger Straße wurde laut Polizei nicht beeinträchtigt.

Update: Montag, 2. September 2019, 20.04 Uhr

Mauer. (mf) Für Aufregung sorgte ein Gasaustritt am Montagmittag in der Heidelberger Straße. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bagger gegen 12.30 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Der Gas-Austritt enorm gewesen war, bestand Explosionsgefahr, so die Beamten vor Ort. Daher mussten rund 20 Bewohner in der näheren Umgebung ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr sperrte die Straße für den Verkehr. Ein Notdienst des Energieversorgungsunternehmens MVV war schnell vor Ort und konnte das Gas abdrehen.

Nach 45 Minuten war der Spuk vorbei: Alle Bewohner konnten wieder zurück in ihre Häuser und die Einsatzkräfte wieder gehen. Ein vorsorglich gerufener Rettungswagen kam nicht zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden ist den Polizeiangaben zu Folge nur gering.