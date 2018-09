Eppelheim/Dossenheim. (bmi) Geblitzt, gedonnert und geregnet hat es am Donnerstagabend in der gesamten Region rund um Heidelberg. Besonders heftig fiel das Sommergewitter aber in Eppelheim aus. Dort hatte die Feuerwehr zwischen 21 und 1 Uhr 17 Einsätze zu bewältigen. "Wir hatten zwei vollgelaufene Keller im Norden der Stadt", erzählte Kommandant Uwe Wagner der RNZ. "Der Rest hat sich im Süden in einem Straßenviertel abgespielt."

Genauer gesagt in drei Straßen: Goethe-, Werder- und Hölderlinstraße. "Dort hatten wir noch nie Probleme mit Überflutungen", erzählt Wagner. Diesmal umso mehr. Denn ab 21.15 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Alarm nach dem anderen ein. "Dort hat es brutal runtergemacht, so einen Starkregen hatten wir schon lange nicht mehr", erzählt Wagner.

Er wohnt selbst dort, hatte aber Glück. In den betroffenen Gebäuden kam das Wasser dagegen von unten in die Keller gedrückt. "Die Kanalisation war überlastet", so Wagner. Teils stand das Wasser über 20 Zentimeter hoch, in Wohn- wie Abstellräumen. Stück für Stück arbeiteten sich die 20 Einsatzkräfte durch die Nacht, setzten Wassersauger ein und legten so Keller um Keller wieder trocken. Gegen 1 Uhr war dann auch das letzte Wasser abgepumpt. "Etliche Nachbarn haben sich selbst gekümmert, sonst wären es noch deutlich mehr Einsätze geworden", erzählt der Kommandant.

Auch die Feuerwehr in Dossenheim hielt das Sommergewitter auf Trab. Hier kam es gegen 21.30 Uhr zu drei unwetterbedingten Einsätzen. "Um 1.21 Uhr wurde unsere Nachtruhe durch das Unwetter dann erneut unterbrochen", meldete die Feuerwehr. Sauger, Pumpe und Manneskraft waren erneut gefragt, um einen Keller vom Wasser zu befreien.