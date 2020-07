Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die Wahrzeichen der Eppelheimer Wasserversorgung sind heute allesamt außer Betrieb. Der im Jahr 1907 fertiggestellte und 47,6 Meter hohe Wasserturm wurde 1983 stillgelegt und wird heute für Trauungen genutzt. Das "Alte Wasserwerk" mit Pumpstation am westlichen Ortsausgang an der Schwetzinger Straße, das zwischen 1902 und 1905 entstand, ist heute Jugendzentrum. Das neue Wasserwerk, das 1983 im "Gewann Rottstücker" an der Gemarkungsgrenze zu Plankstadt seinen Betrieb aufnahm und mit Aktivkohle Chlorkohlenwasserstoffbelastung aus dem Grundwasser filterte, fördert seit September 2017 kein Wasser mehr. Seither liegt es brach und Eppelheim bezieht sein Trinkwasser aus Heidelberg.

Eppelheims Kämmerer Hubert Büssecker. Foto: Geschwill

Das Aus der Eigenversorgung mit Trinkwasser in Eppelheim erfolgte schrittweise und begann 1989 mit einem "Nitratproblem": Zum Schutz des Lebensmittels Trinkwasser setzte die Trinkwasserverordnung neue Grenzwerte fest. Die Nitratgrenzwerte wurden halbiert: von 100 Milligramm auf 50 Milligramm pro Liter. "Dadurch hatte die Gemeinde ein Problem", erinnert sich Kämmerer Hubert Büssecker, zuständig für die kaufmännische Führung des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt. Denn in Eppelheim lag der Nitratwert meist zwischen 70 und 90 Milligramm pro Liter.

"Vorher lagen wir innerhalb der Grenzwerte, dann schlagartig außerhalb. Die Bürger waren damals sehr verunsichert. Viele haben dann ihr Wasser im Supermarkt eingekauft", so Büssecker. Die Gemeinde musste handeln: Entweder investiert man in eine neue Filteranlage speziell für Nitrate, oder man sorgt für eine Trinkwasser-Beimischung. Eppelheim hat sich für Letzteres entschieden: Das Trinkwassernetz wurde an die Trinkwasserfernleitung "Hardt-Rauschen" der Heidelberger Stadtwerke angeschlossen. Die Wasserbeimischung wurde so eingestellt, dass man knapp unter dem neuen Nitrat-Grenzwert blieb. Um die Grenzwerte einzuhalten, wurde die eigene Wasserförderung zurückgefahren. "Die Fixkosten für das eigene Wasserwerk blieben, plus die Ausgaben für den Wasserzukauf. Von da an wurde das eigene Wasserwerk immer unrentabler", verdeutlicht der Kämmerer.

Hinzu kam: Zur Betriebsführung in Eigenregie hätte Eppelheim eine halbe Ingenieursstelle benötigt. Das gestaltete sich als schwierig. Man entschied sich, diese Leistung einzukaufen: In der Folge übernahmen am 1. Januar 2002 die Heidelberger Stadtbetriebe die technische Betriebsführung des Eppelheimer Wasserwerks.

Um die Wasserversorgung der rund 15.000 Einwohner Eppelheims auch bei einer Störung im Leitungsnetz jederzeit aufrechterhalten zu können, benötigte die ehemalige Maurergemeinde einen dritten Einspeisepunkt. Das hätte erhebliche Kosten zur Folge gehabt, zumal auch Investitionen im Millionenbereich bei den Hochbehältern und in die Werkstechnik anstanden. Die Stadtwerke Heidelberg mit ihren Stadtbetrieben boten an, einen dritten Anschluss zu finanzieren und zu legen, wenn im Gegenzug Eppelheim sein Wasser komplett von Heidelberg bezieht. "Das war das Beste, was man in dieser Situation machen konnte", sagt Hubert Büssecker rückblickend.

Eppelheim ist seither nicht mehr Wassererzeuger und Wasserlieferant, sondern nur noch Netzbetreiber und zuständig für den Unterhalt von 42 Kilometer Frischwasserleitungen. Die Gebäude und das nicht mehr benötigte Anlagevermögen wurden in den Kernhaushalt der Stadt rückgeführt. Für den Wasserbezug zahlt die Stadt aktuell einen Kubikmeterpreis von einem Euro an Heidelberg. Für den Verbraucher liegt der Preis für Trinkwasser bei 2,13 Euro pro Kubikmeter. Darin enthalten sind die Kosten für Wasserbezug und Betriebsführung, Abschreibungen, Netzunterhalt sowie Ablesung und turnusmäßiger Wechsel der Wasserzähler.

Was mit den Gebäuden und dem großen Gelände des 2017 stillgelegten "neuen Wasserwerks" passiert, ist noch völlig offen. Das 142 Ar große Gelände liegt im sogenannten "Außenbereich". Es gibt derzeit noch keinen Beschluss des Gemeinderates über die Zukunft des Wasserwerkes. "Aufgrund unserer finanziellen Situation muss jede Entscheidung dazu zumindest zu großen Teilen aus dem Projekt heraus finanziert werden", erklärt Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Eine Bebauung sei nur im Rahmen zulässiger Vorhaben oder nach Aufstellung eines Bebauungsplanes mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplans möglich.

"Damit sind unsere Möglichkeiten schon sehr eingeschränkt", verdeutlicht Rebmann. Sie könnte sich "in Anbetracht des Mangels an Wohnraum" eine "Verlagerung des städtischen Bauhofes auf das Gelände des Wasserwerkes vorstellen". Damit würde in Eppelheim innerhalb der bebauten Fläche städtisches Gelände frei. Dadurch wäre es möglich, auf dem Bauhofgelände eine Wohnbebauung umzusetzen. "Da ich sehr oft Anfragen aus der Bürgerschaft bekomme, ob Möglichkeiten für das Wohnen im Alter geschaffen werden könnten, wäre meine Vorstellung, dort ein Mehrgenerationenwohnprojekt zu realisieren. Die Lage wäre durch die Nähe zur Citybus-Haltestelle und zu den Einkaufsmärkten ideal", so die Bürgermeisterin.