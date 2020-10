Eppelheim. (ths) Beim Grillrestaurant Akis "Zum Schützenhaus" in der Rudolf-Wild-Straße werden aller Voraussicht nach keine beleuchteten Plakatwerbetafeln aufgestellt. Diese Empfehlung übermittelte der Technische Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung an den Gemeinderat. Wie der Leiter des Verantwortungszentrums Bauen, Michael Benda, mitteilte, beabsichtige der Bauherr in dieser Kreisstraße nämlich den Aufbau von gleich zwei Tafeln, die jeweils eine Länge von 3,82 Meter und eine Breite von 2,69 Meter messen.

Dieses Ansinnen stieß bei den Mitgliedern auf breite Ablehnung. So wehrte sich Alexander Pfisterer (SPD) gegen eine weitere Überflutung mit Werbetafeln, während Trudbert Orth (CDU) vor allen Dingen die damit verbundene erhöhte Unfallgefahr ansprach.

Martin Gramm (Grüne) dachte nach eigener Aussage beim ersten Betrachten, es gehe um Hinweisschilder. Er stieß jedoch beim genauen Durchlesen des Antrags auf die Werbefunktion der Tafeln. "Das sollte man auf alle Fälle verhindern", erteilte der Grünen-Stadtrat dem Antrag ebenfalls seine Absage. Deshalb kam es am Ende zu einer mehrheitlichen Zurückweisung für dieses Ersuchen.